La Transvelillense BTT - Fruta del Bajo Cinca será Campeonato de Aragón XCM el 28 de marzo en Velilla de Cinca (Huesca)

Cartel de la Transvelillense BTT - TRANSVELILLENSE BTT

HUESCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizada por la Asociación Velilla de Cinca Activa, la Transvelillense BTT alcanza su decimotercera edición consolidada como una de las citas destacadas del calendario autonómico de bicicleta de montaña.

La designación como Campeonato de Aragón XCM supone un reconocimiento al trabajo realizado durante años por la organización. En este sentido, el presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, Luis Marquina, ha depositado la confianza en Velilla de Cinca para acoger el campeonato, destacando su larga trayectoria y buen hacer, lo que permitirá que ese día se den cita en el municipio los mejores ciclistas de la disciplina.

La prueba ofrecerá dos recorridos. La ruta larga, de 66 kilómetros, presenta un desnivel positivo superior a los 1.300 metros, pensada para ciclistas con mayor experiencia y nivel competitivo. La ruta corta, de 34 kilómetros y más de 600 metros de desnivel positivo, permite la participación de ciclistas federados y no federados, con una exigencia menor pero manteniendo el carácter deportivo de la prueba. La organización recuerda que pueden inscribirse participantes a partir de los 15 años cumplidos, sin límite máximo de edad.

Además de los trofeos por categorías, la Transvelillense BTT - Fruta del Bajo Cinca repartirá premios en metálico para los mejores clasificados y clasificadas de la clasificación general, así como un premio económico al club cuyos participantes obtengan la mejor puntuación conjunta, reforzando el carácter competitivo y colectivo del evento.

La celebración de la carrera coincidirá además con uno de los momentos más singulares del territorio: el espectáculo de la floración del Bajo Cinca, lo que convierte la prueba en una oportunidad única para disfrutar del deporte en un entorno natural especialmente atractivo en esas fechas.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial del evento y permanecerán disponibles hasta completar el cupo máximo de 300 plazas. Como incentivo de apertura, las 100 primeras inscripciones contarán con un detalle exclusivo de la organización.

La organización ofrecerá a los participantes avituallamientos en ruta, cronometraje electrónico con chip, asistencia médica durante toda la prueba, servicio de duchas y zona de lavado de bicicletas, además de una bolsa del corredor conmemorativa. Asimismo, se habilitará un servicio de bar y almuerzo para acompañantes, y un mini circuito de BTT para los más pequeños, donde podrán practicar sus habilidades ciclistas (se invita a las familias a que los niños y niñas acudan con su propia bicicleta).

FRUTA DEL BAJO CINCA

Uno de los elementos distintivos de la prueba será la presencia de fruta del Bajo Cinca, con diversas variedades disponibles para degustar durante el evento y llevarse a casa, reforzando la vinculación de la carrera con el territorio y sus productos.

Más allá de su dimensión deportiva, la Transvelillense BTT - Fruta del Bajo Cinca supone un impulso para Velilla de Cinca y su entorno, combinando deporte, promoción territorial y puesta en valor de los recursos locales.

Toda la información relativa a recorridos, reglamento e inscripciones puede consultarse en www.transvelillense.com y en los perfiles oficiales del evento en redes sociales.