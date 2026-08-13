Trasladados desde San Juan de la Peña al Museo de Huesca los restos de los primeros reyes aragoneses por el incendio

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha trasladado esta tarde al Museo de Huesca los restos de los primeros reyes aragoneses y del linaje real que descansaban en el Panteón Real del Monasterio de San Juan de la Peña, debido al avance del incendio forestal que comenzó el pasado lunes en Las Peñas de Riglos.

Ante la amenaza de que el fuego alcanzara el Monasterio Viejo, la Unidad Militar de Emergencias ha accedido en un primer momento al edificio y ha logrado recuperar la indumentaria militar de gala original del Conde Aranda, con la que fue enterrado y que se exhibía en este espacio, y algunas piezas arqueológicas que también se mostraban en el lugar y que se han trasladado allí mismo a otro espacio seguro, si bien la proximidad de las llamas les ha obligado a retirarse en un momento dado.

Después, un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, acompañado por la UME y la Guardia Civil, ha accedido de nuevo al Monasterio Viejo y han conseguido extraer los restos óseos de los reyes aragoneses y miembros del linaje real que descansan en el cenobio, así como fragmentos de pintura mural que ya estaban traspasados a soporte y otros bienes.

Todo ello ha sido trasladado al Museo de Huesca donde permanecerá en perfectas condiciones hasta que sea posible su regreso al monasterio.El incendio forestal se ha acercado a lo largo del día al Monasterio Nuevo, si bien no ha llegado a alcanzar ni este enclave ni el Monasterio Viejo.

Los servicios de extinción de incendios del Ejecutivo autonómico y de la UME están trabajando en la zona, y preparados para cualquier intervención, para proteger ambos monasterios, que será la prioridad del operativo.

Tras la reunión del CECOPI, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha afirmado que se ha vivido "un momento crítico entre las 13:00 y las 17:00 horas" ante el temor de que los monasterios pudieran ser "invadidos por las llamas".

Se ha trabajado con anticipación y desde el 112 se ha contactado con la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, con los técnicos, restauradores y jefes de servicio, para analizar qué bienes se encontraban en el Monasterio Viejo, entre ellos los restos del Panteón Real y la indumentaria militar del Conde Aranda.

Después se han producido los dos accesos al monasterio y los bienes se han trasladado al Museo de Huesca, "a la espera de que puedan regresar cuando vuelva la normalidad".Vaquero ha recordado que el Monasterio de San Juan de la Peña está vinculado al nacimiento del Reino de Aragón y su protección "es una prioridad", ha remarcado, para agradecer la "valentía heroica" de los efectivos que han accedido al monasterio para poder rescatar los bienes culturales.