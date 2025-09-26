El tren turístico de Teruel restablece su circulación este sábado

TERUEL 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tren turístico de Teruel restablecerá su circulación este sábado, 27 de septiembre, tras haberse comprobado su buen estado, al superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aunque no estaba obligado a ello por tratarse de un vehículo especial.

Desde el Ayuntamiento de Teruel han recordado que los dos únicos organismos oficiales competentes para validar la circulación y el uso del tren turístico son la ITV, en el ámbito mecánico; y la Inspección de Trabajo, en el ámbito laboral.

La última inspección de trabajo al tren turístico dio un resultado favorable y fue cerrada administrativamente. En ella se comprobó el cumplimiento de la normativa laboral en materia de confort térmico y de velocidad del vehículo, resultado de las mediciones de temperatura dentro del rango establecido y quedando instalado un limitador certificado, han precisado desde el Consistorio local.

Adicionalmente, el tren ya era apto para su circulación según el mantenimiento realizado por la empresa mecánica responsable. No obstante, con el fin de aportar una mayor seguridad al vehículo, se decidió someterlo de manera voluntaria a una ITV opcional.

Fuentes municipales han incidido en que el accidente ocurrido recientemente no tiene relación alguna con las condiciones de mantenimiento ni con la seguridad mecánica del tren turístico, que han sido verificadas por los organismos competentes.

Por último, desde la Institución Ferial han señalado que se reservan el derecho de emprender acciones legales frente a la difusión de informaciones falsas o comentarios que menoscaben el trabajo y la gestión de la entidad.