Tres emprendedores senior apoyados por CEEI cuentan este viernes su experiencia, en una 'demo day', en Zaragoza.

ZARAGOZA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres proyectos liderados por emprendedores de más de 50 años, que han sido impulsados durante los últimos tres meses desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIARAGON), serán los protagonistas este viernes del 'demo day', dentro del programa piloto '50+ Emprendiendo. Impulsa tu proyecto'.

La cita se desarrollará en formato presencial en las instalaciones de CEEI en Zaragoza, con una duración prevista de una hora, y durante la misma los promotores de estas iniciativas compartirán su experiencia, ha informado el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Esta jornada será el broche final a este programa que ha desarrollado el CEEI, en el marco del proyecto europeo 'Better Incubation - LIAISE: Linking Incubation Actors for Inclusive and Social Entrepreneurship', vinculando actores de incubación para el emprendimiento social e inclusivo.

El objetivo del proyecto LIAISE es provocar un cambio en el ecosistema de incubación europeo hacia un enfoque más inclusivo para proporcionar a los emprendedores sociales, y entre ellos los emprendedores senior, servicios de apoyo empresarial, programas de incubación y redes que les permitan desarrollar negocios viables y sostenibles, han apuntado las citadas fuentes.

El proyecto piloto de CEEIARAGON '50+ Emprendiendo. Impulsa tu proyecto' es uno de los 20 que se han llevado a cabo a la vez en distintos países europeos, con una duración de tres meses. El centro aragonés, en concreto, ha testeado dos buenas prácticas centradas en el asesoramiento individualizado de cada proyecto y en el acceso a networking.

TRES PROYECTOS

Uno de los tres proyectos que han participado en este programa piloto ha sido Eutori, impulsado por Carmelo Heras. Esta iniciativa está enfocada al desarrollo y comercialización de un nuevo producto para la limpieza y cuidado de la piel, un instrumento que seca el 90% del agua tras la ducha a la vez que exfolia la piel y tonifica los músculos, contribuyendo tanto al cuidado de la salud, como del medio ambiente.

Por otra parte, el proyecto bautizado como Salconi, promovido por José Luis López Carreras, gira en torno a un mecanismo de cierre automático de ventanas, capotas y techos frente a fenómenos adversos en un vehículo. Y por último, Minigoza, impulsado por Mariano Garcés, está dirigido a educar a los estudiantes en valores y proporcionarles una experiencia sobre el funcionamiento de la vida real y de una ciudad.

Estos tres proyectos han recibido asesoramiento personalizado basado en metodología LEAN por parte de CEEIARAGON para acelerarlos en base a las necesidades particulares de cada uno de ellos. Toda la información sobre el evento de este viernes está disponible en 'https://www.ceeiaragon.es/'.