Cartel del rastrillo de libros de Carinsertas. - CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA

HUESCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trobada Muebles, una de las líneas de actividad de la tienda Carinsertas, la empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Huesca, organiza desde este jueves y hasta este sábado un rastrillo especial de libros, con más de 2.000 unidades, en el que se podrán encontrar ejemplares por 1, 2 y 3 euros.

La iniciativa ofrece a la ciudadanía la oportunidad de descubrir nuevas lecturas, encontrar libros de segunda mano y, al mismo tiempo, apoyar un proyecto empresarial cuyo principal propósito es generar oportunidades de empleo digno para personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Trobada Muebles forma parte del proyecto de Carinsertas y cuenta actualmente con cuatro puestos de inserción. A través de esta actividad, las personas trabajadoras desarrollan sus capacidades profesionales, adquieren experiencia laboral y cuentan con acompañamiento durante su itinerario de inserción, avanzando hacia nuevas oportunidades laborales y una mayor autonomía.

La recuperación y venta de artículos de segunda mano es también una apuesta por la economía circular. "Dar una segunda vida a los objetos, aprovechar los recursos y fomentar hábitos de consumo más responsables forma parte del trabajo diario de Carinsertas", han indicado.

"Una actividad económica que, además de contribuir al cuidado del entorno, se convierte en una herramienta para generar oportunidades para las personas", han señalado.

Con este rastrillo, Carinsertas invita a la ciudadanía a acercarse a Trobada Muebles, descubrir su selección de libros y colaborar con un proyecto en el que la actividad empresarial tiene un propósito social. Porque detrás de cada línea de actividad de Carinsertas hay mucho más que un servicio o un producto: hay personas, oportunidades y un compromiso con el empleo digno, han concluido.