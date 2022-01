El TSJA dice que no hay un enfrentamiento con DGA y cree que las palabras de Repollés perjudican la confianza ciudadana

Manuel Bellido ha agradecido las disculpas de la consejera de Sanidad y ha calificado sus declaraciones de "poco reflexionadas"

ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Manuel Bellido, ha asegurado que "no existe ningún enfrentamiento" con el Gobierno de Aragón, sino el "legítimo" ejercicio de las funciones del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en una época de "gran dificultad para la actuación de ambos".

Así ha respondido este domingo el magistrado a las declaraciones que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha hecho en una entrevista sobre la imparcialidad de la Justicia a la hora de echar atrás las medidas implantadas por el Ejecutivo regional para frenar la pandemia.

En un comunicado, Manuel Bellido ha calificado de "muy graves" y "muy desafortunadas" las manifestaciones de Repollés --quien ha opinado que las decisiones del TSJA están sujetas a motivaciones ideológicas--, porque "transmiten a los ciudadanos aragoneses una imagen de enfrentamiento" entre los poderes ejecutivo y judicial, "además de erosionar las relaciones institucionales" y "no ajustarse a la realidad".

El presidente del TSJA ha detallado que, en tiempo de pandemia, cuando los tribunales resuelven sobre las medidas sanitarias, normalmente a petición de ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos, "ni quieren gobernar, ni pretenden obstaculizar las medidas sanitarias", sino que ejercen la función constitucional que "les corresponde" de controlar la legalidad de la actuación del poder político y de la administración, "sin otro mandato que el sometimiento a la ley y con total independencia y autonomía".

Esta función, a su juicio, es "especialmente relevante" en tiempos de crisis o emergencia como los actuales, en los que los gobiernos adoptan "severas" medidas que conllevan la suspensión o limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos que "no pueden quedar sin control".

JUECES DE DERECHAS

Para Bellido, "lo más grave" de las palabras de la titular de Sanidad del Gobierno de Aragón es la atribución de "móviles espurios" a los jueces, afirmando que actúan por motivos "ideológicos", "hasta el punto de considerar evidente que se trata de unos jueces de derechas que resuelven en contra de un gobierno de izquierdas".

Además de no ser cierto, ha justificado, puesto que los jueces "no resuelven por criterios políticos o ideológicos", sino "estrictamente jurídicos y de legalidad", "sorprende" que la consejera de Sanidad "sea capaz de atribuir una concreta filiación política a los integrantes de los tribunales que, por otra parte y como todos los ciudadanos, tienen, legítimamente, sus propias y variadas creencias e ideologías, sustraídas al control de los poderes públicos, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional, lo que no les impiden juzgar con plena independencia e imparcialidad".

CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS

El Tribunal aragonés también ha subrayado que estas declaraciones de Repollés "perjudican gravemente" la confianza de los ciudadanos en el poder judicial y, por ende, en el conjunto de instituciones democráticas.

La deslegitimación de las instituciones con la consiguiente pérdida de la confianza de los ciudadanos constituye uno de los "mayores riesgos" para las democracias en esta época "gravemente polarizada", y puede abrir el camino a sistemas de gobierno de "baja calidad democrática", ha valorado Bellido.

DISCULPAS DE LA CONSEJERA

No obstante, las disculpas públicas que le ha transmitido de manera personal la consejera de la DGA al presidente del TSJA, le llevan a pensar a este último que sus exposiciones han sido "poco reflexionadas" en el contexto de "gran tensión" que genera tener que gestionar la aplicación de las medidas sanitarias de lucha contra la pandemia, "cuya dificultad y complejidad comprendemos perfectamente", ha reconocido.

El presidente del TSJA ha finalizado reiterando que no hay ningún tipo de lucha entre el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la Administración Autonómica, sino "un respeto mutuo". Por ello, ha indicado que los jueces seguirán colaborando como siempre con el resto de los poderes e instituciones, ejerciendo "lealmente" su función constitucional, para ayudar a superar estos "difíciles" momentos.