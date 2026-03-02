Turia entrevista a fondo a Juan Manuel Bonet y Yolanda Pantin

La poeta, ensayista, dramaturga, editora y autora de libros para niños Yolanda Pantin. - REVISTA TURIA

TERUEL 2 Mar. (EUROPA PRESS)

Los lectores del nuevo número de la revista Turia, que se distribuye este mes de marzo, podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo y en exclusiva con Juan Manuel Bonet y Yolanda Pantin, dos figuras de relevancia nacional e internacional cuyas vidas ha guiado la poesía.

En las páginas de la revista dedicadas al ensayo el artículo inédito 'Rectificar es de sabios' aborda las controvertidas relaciones entre tecnología, humanidad y salud mental. Y sobre este trascendente asunto se ocupa con indiscutible clarividencia el filósofo David Pastor Vico, un pensador de indudable magnetismo y clarividencia intelectual.

Juan Manuel Bonet (París, 1953) ha colaborado en distintas ocasiones con la revista Turia, aunque su mayor aportación fue el extraordinario monográfico que coordinó sobre el escritor francés Patrick Modiano, que terminaría años después siendo galardonado con el Premio Nobel en 2014.

Circunstancia que hizo que ese número de Turia (el 84, publicado en 2007) se terminara agotando al ser la más completa aproximación hecha en español a su obra. Bonet ha desarrollado una labor ingente como crítico e historiador del arte contemporáneo.

Su 'Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936', publicado por Alianza Editorial en 1995, es un libro de obligada referencia y buena prueba de la sabiduría enciclopédica, así como de la curiosidad y sensiblidad extraordinarias de su autor. La lista de exposiciones que ha comisariado es amplísima y, como gestor cultural, ha desempeñado los puestos de director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Fue director del Instituto Cervantes en París desde 2012 a 2017 y, desde enero de 2017 a julio de 2018 ocupó el cargo de director del Instituto Cervantes.

La conversación con Juan Manuel Bonet ha sido realizada por Angélica Tanarro, una de las periodistas culturales más prestigiosas de Castilla y León, responsable durante años de la sección de cultura del principal periódico de esa comunidad: 'El Norte de Castilla', que se edita en Valladolid.

En la entrevista, Bonet habla de su valioso e ingente legado bibliográfico y artístico a la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y que va a albergarse en un edificio singular de la localidad de Tarancón.

Una colección de libros y obras de arte que hará las delicias de todos aquellos interesados por las vanguardias artísticas y literarias, que han sido siempre su gran pasión.

La influencia decisiva de su padre y de Fernando Zóbel También nos habla de la influencia de su padre, Antonio Bonet Correa ya fallecido, y que fue un prestigioso catedrático de Historia del Arte, primero fue docente en la Universidad de la Sorbona, en París. Luego, tras su retorno a España, en 1958, dio clases en las universidades de Murcia, Sevilla y Complutense de Madrid.

Fue también, durante muchos años, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Según Bonet, "mi padre me enseñó desde el principio a leer las artes como interconectadas. Lo he llevado a rajatabla en todos los sitios donde he estado, he articulado cosas en las que pintura, arquitectura, fotografía, música, cine y literatura formaban una unidad".

Otra influencia capital en su vida fue la de Fernando Zóbel, el pintor y director del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Desvela Bonet que, en sus años sevillanos, fue donde aprendió a hacer crítica de arte gracias a sus colaboraciones en 'El Correo de Andalucía' y aclara que "los dos textos que más me han animado en el campo de la literatura fueron escritos por Joan Perucho y Octavio Paz".

En otro momento de la entrevista, Juan Manuel Bonet argumenta que "la proliferación de museos de arte contemporáneo en los 80 y 90 fue necesaria porque veníamos de una penuria total".

LA VOZ POÉTICA SE ALZA POR ENCIMA DE LA TRIBU

Entre los nombres propios más indiscutibles de la literatura latinoamericana contemporánea hay que situar a Yolanda Pantín (Caracas, 1954). Su labor como poeta, ensayista, dramaturga, editora y autora de libros para niños, bien merece el favor de los lectores y el reconocimiento de los estudiosos de nuestra cultura. En esa línea de fomentar el redescubrimiento de su amplia y valiosa obra literaria, la revista Turia ha querido dedicarle una entrevista en exclusiva en la que se analiza su trayectoria y se difunden sus opiniones.

Además, la entrevista ha sido realizada por otra escritora venezolana: Michelle Roche Rodríguez. Yolanda Pantin ha publicado en España su obra poética reunida (1981-2011) con el título 'País' (Pre-Textos, 2014).

Aunque los inicios de su carrera estén vinculados con los grupos literarios Calicanto y Tráfico, con cada libro nuevo Pantin ha venido demostrando la singularidad de su voz en el feraz campo de la poesía escrita en Venezuela.

Buena prueba de su lugar principal en la literatura latinoamericana la acredita su participación en encuentros de poesía y congresos de literatura en Alemania, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

En 1989 recibió el Premio Fundarte de Poesía en Caracas. Fue becaria de la Fundación Rockefeller en su Bellagio Study Center y en 2004 recibió la Beca Guggenheim. Por el conjunto de su obra, recibió en 2015 el Premio Poetas del Mundo Latino 'Víctor Sandoval' en Aguascalientes (México) y en 2017 obtuvo el XVII Premio Casa de América de Poesía en Madrid. En 2021 ganó el Premio Internacional de Poesía "García Lorca" de la ciudad de Granada.

Pantin es, por último, coautora del libro 'El hilo de la voz. Antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX' (2003), uno de los más importantes estudios que sobre literatura femenina se ha hecho en Venezuela.

Sin duda, Venezuela es una herida abierta en la obra de Yolanda Pantin y en la de otros autores. No obstante, preguntada por qué significa escribir poemas viviendo allí, cuando muchos familiares, o la mayoría de tus amigos y compañeros en el hacer poético están fuera, ella confiesa: "no sé qué significa, la verdad. No me lo pregunto.

Muchos amigos y amigas se han ido del país, pero muchos hacemos vida en Venezuela. Nos frecuentamos, nos reunimos. Pero no es el tema venezolano lo que hace que sienta lejos a la poesía, sino la fractura del mundo que conocimos, y el umbral que se abre todavía sin lenguaje. No logro pasar del estado de perplejidad. Donde se supone que hay versos yo leo frases".

LA TECNOLOGÍA NO SIEMPRE ES INOCUA

En el apartado que Turia dedica al ensayo, el filósofo David Pastor Vico reclama un uso responsable de la tecnología. Su tesis la desarrolla, con brillantez y claridad, en un artículo titulado de forma muy reveladora: "Rectificar es de sabios. Sobre tecnología, humanidad y salud mental".

Sin duda este asunto resulta clave en nuestro siglo XXI y conviene analizarlo más allá de emociones y prejuicios. David Pastor Vico es hijo de emigrantes andaluces, de ahí que naciera en Jambes, Bélgica, en 1976.

Pero, en 1982, la familia retornaría a Sevilla. David es hoy un reconocido profesor, escritor y divulgador de gran proyección mediática en España y México.

Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Ética de la Comunicación. Actualmente ejerce la docencia en la UNAM, donde además colabora con la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Es autor de los libros "Ética para desconfiados", "Era de idiotas" y "Filosofía para desconfiados", publicados por la editorial Ariel.