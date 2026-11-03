'Turia' ofrece tres capítulos de la novela inédita 'Los novios infames', de Luis Mateo Díez, Premio Cervantes

Luis Mateo Díez - TURIA

TERUEL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural 'Turia' publica en su nuevo número, que se distribuye este mes de noviembre en España y otros países, un sumario con interesantes textos originales elaborados por prestigiosos escritores. En ese listado de valiosos nombres propios de la literatura sobresale Luis Mateo Díez, Premio Cervantes en 2023. Miembro de la Real Academia Española desde el año 2001, 'Turia' difunde ahora tres capítulos de su novela inédita 'Los novios infames'.

La vinculación de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) con la revista 'Turia' se inicia con la publicación de un anticipo de su novela 'El expediente del náufrago" en el número 16, fechado en febrero de 1991. A partir de ese momento se sucederán las colaboraciones, sobre todo narrativas, que tendrán una especial trascendencia con motivo de la edición de un monográfico de 200 páginas dedicado al escritor leonés y que protagonizó el número 93-94 (2010).

Con posterioridad, la participación de Luis Mateo Díez ha sido frecuente y ha permitido que los lectores de Turia disfruten con sus textos inéditos. Así ocurre ahora de nuevo, con el anticipo de su futura novela 'Los novios infames'.

El jurado del Premio Cervantes de 2023, describió muy bien los méritos por los que le otorgaba el galardón a Luis Mateo Díez cuando afirmó que era: "uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios". A lo que añadía: "con una prosa, una sagacidad y un estilo que lo hacen singular en la consideración literaria del más alto vuelo, Luis Mateo Díez sorprende y ofrece continuos y nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía y adquiere realidad en los lectores, que se apropian de su universo creativo".

CRISTINA RIVETA GARZA

Otra autora que goza del favor del público lector de habla hispana, y de los estudiosos de nuestras letras, es la mexicana Cristina Rivera Garza. Residente en Estados Unidos desde 1989, y candidata al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones, tiene entre sus reconocimientos otro importante galardón: el Premio Pulitzer, que obtuvo en 2024 por su libro 'El invencible verano de Liliana'.

Ahora, la revista le dedica un amplio artículo que analiza algunos aspectos esenciales de su trayectoria creativa. Elaborado por Jorge Carrión, escritor y crítico cultural, el trabajo se titula 'La literatura forense de Cristina Rivera Garza'. Su objetivo es mostrar cómo esta escritora viene elaborando una obra que tiene su principal base en la indagación archivística, así como en un enfoque feminista que prioriza a las víctimas frente a los victimarios. Se trata de una autora a la que la investigación le condujo a la novela.

Según Jorge Carrión, la literatura de Cristina Rivera Garza se construye a partir de la investigación en archivos, la empatía radical y un fuerte compromiso político y feminista. De ahí que asegure en su artículo que "en cuarenta años de trayectoria, Rivera Garza ha mostrado una y otra vez su voluntad de reanimar a los cuerpos muertos. Metabolizarlos textualmente. Convertirlos en literatura. E incidir activamente, a través de la publicación de artículos y libros, a través de conferencias y clases universitarias, en el debate público, en la esfera de la mera realidad".

La sección que Turia dedica a narrativa se nutre también de material inédito de autores tan contrastados y reconocidos a nivel literario como Marta Sanz (Madrid, 1967), considerada una de las voces más exitosas de su generación. A su condición de escritora de notable y fértil trayectoria, con veinticinco libros en su haber de distintos géneros, une su condición doctora en Filología. Precisamente, el texto que ahora se da a conocer, titulado 'En el fuera de lugar', verá la luz en 2027 en ese sello.

Otro de los textos narrativos inéditos es 'El arte de apiolar', de Ramón Acín Fanlo, destacado escritor, ensayista, crítico literario y catedrático aragonés nacido en Piedrafita de Jaca (Huesca) en 1952. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras más activas y comprometidas del panorama cultural y de las letras de Aragón.

Al presentarse este número en Logroño el próximo 19 de noviembre, la revista ha querido incorporar a su sumario a un elenco muy nutrido de autores riojanos. Una aproximación a los mejores autores de esa comunidad autónoma que ha permitido incluir, por ejemplo, inéditos de Bernardo Sánchez Salas (Logroño, 1961), Óscar Soto Colás (Villamediana de Iregua, 1973) y Elvira Valgañón (Logroño, 1977).

UNA PLURAL APROXIMACIÓN A LA POESÍA ESPAÑOLA

La plural y cuidada sección que 'Turia' dedica a la poesía, la conforman originales de veintiocho escritores de todo tipo de perfiles generacionales y estéticos. Por ejemplo, entre la nómina de autores de larga y apreciada obra lírica que colaboran en esta entrega de la revista, hay que mencionar a Jordi Doce (Gijón, 1967), poeta y traductor español que también ha practicado el género del aforismo y que durante años ha dado clases de escritura creativa y gestión cultural y editorial.

A él se añaden, en esta entrega de la revista, autores de calidad contrastada en el ámbito de la poesía española como Laura Giordani, Lola Mascarell, José Manuel Lucía Megías o Patricia Crespo Alcalá. También publican inéditos nuevos nombres emergentes y ya notables como: Nicolás Mateos Frühbeck (Premio Hiperión 2025), Elisa Fernández Guzmán (Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2025) o Laura Ramos.

Al igual que ocurre en la sección de narrativa, la revista realiza una selección de lo mejor de la poesía riojana de las últimas décadas: Antonio Alfaro, Sonia Andújar, Adriana Bañares, Carmen Beltrán, Enrique Cabezón, María José Marrodán, Valle Mozas, Adrián Pérez Castillo, Luis Rodríguez Lucas y Sonia San Román.

Asimismo, se pone en valor la significativa presencia de poetas aragoneses y, entre ellos mayoritariamente turolenses: Joaquín Sánchez Vallés, Juan Antonio Tello, Luisa Miñana, David Mayor, Mario Hinojosa, Marisol Julve, Cristina Giménez, Dalila Eslava, María Benítez Soldevila y Ángel Portolés.