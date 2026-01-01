Una turolense da a luz al primer bebé nacido en Zaragoza en 2026, de nombre Cala

Beatriz Iglesias ha dado a luz a su hija Cala en el Hospital Materno Infantil 'Miguel Servet'. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La turolense Beatriz Iglesias ha dado a luz en el Hospital Materno Infantil 'Miguel Servet' al primer bebé nacido en la ciudad de Zaragoza en 2026, Cala Royo Iglesias.

Ambas se encuentran bien tras el parto, que ha tenido lugar a las 1.30 horas de este jueves, 1 de enero. El nombre de Cala hace referencia a la playa y también es el nombre de una flor, ha explicado Beatriz Iglesias.

Raúl Royo y Beatriz Iglesias se han desplazado a la capital aragonesa para pasar las Navidades con la familia de ella residente en Zaragoza y ha ingresado en el hospital hace dos días. Se esperaba el parto para el 30 o 31 de diciembre, y finalmente Cala Royo Iglesias ha nacido por cesárea la pasada madrugada, pesando al nacer 3,360 kilogramos.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación su madre esta mañana, señalando que la situación "era un poco surrealista, con los enfermeros tomando las uvas y mi pareja también". Es "para recordarlo toda la vida".