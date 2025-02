UAGA exige al Gobierno de Aragón que escuche a los viticultores sobre la vendimia en verde

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) ha insistido en reclamar al Departamento de Agricultura del Gobierno autonómico que tenga en cuenta la opinión de los viticultores a la hora de tomar decisiones en los asuntos que les afectan directamente, como es el caso de la solicitud de la vendimia en verde.

La organización agraria ha reiterado esta petición después de que la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, señalara este lunes que la Comunidad no tramitó la solicitud de la vendimia en verde por la "oposición unánime" de los cuatro consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen de vino aragonesas --Somontano, Campo de Borja, Cariñena y Calatayud--, una decisión que ha criticado.

En este sentido, UAGA ha recordado que los consejos reguladores son órganos de certificación de las bodegas, por lo que no tienen la representatividad de los intereses de los productores, a los que les interesa, "independientemente de que se venda más o menos vino", que se siga produciendo, lo que no será posible "si las explotaciones no son rentables".

Una viabilidad lastrada por las liquidaciones recibidas por los viticultores en las últimas tres campañas, que han estado por debajo del precio de mercado a pesar del descenso en la producción en los últimos dos años debido a la sequía, han apuntado.

"Si el Departamento de Agricultura y los consejos reguladores dejan de lado a los productores a la hora de tomar decisiones serán los responsables de la desaparición de las explotaciones vitícolas y del tejido productivo en las zonas donde el cultivo de la vid es un motor económico", han remarcado desde UAGA, que ha defendido que "la única medida de regulación de mercado que llega de verdad a los viticultores es la vendimia en verde".

Así, la organización agraria ha defendido que, una vez que la uva se ha transformado en vino, el mecanismo para reequilibrar la oferta y la demanda es la destilación de crisis, que consiste en que la Administración subvenciona la retirada del excedente de vino para convertirlo en alcohol de uso industrial, pero que no beneficia a los productores, sino a las bodegas.

Frente a ello, la vendimia en verde, que consiste en subvencionar la retirada de parte de la producción de uva antes de su maduración, beneficia a los agricultores.

Por este motivo, UAGA ha considerado que la decisión del Gobierno de Aragón de no activar la vendimia en verde ha perjudicado a los viticultores "al no haberlos incluido entre los perceptores de las ayudas directas por sequía y por el alza de costes de producción derivados de la invasión rusa en Ucrania".

Unas ayudas, han continuado, que sí aprobaron otras comunidades, como Cataluña, que destinó 450 euros por hectárea en la zona del Priorato, o Extremadura, que aprobó 110 euros por hectárea.