UAGA Huesca pide adecuar los seguros agrarios a la adversa situación climática para alcanzar la protección necesaria

HUESCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha considerado que los seguros agrarios y los seguros generales se deben adecuar a la adversa situación climática, para alcanzar la protección necesaria al señalar que las tormentas, cada vez, están siendo más virulentas y, cada vez, ocasionan más afecciones.

"Hay una realidad y esa realidad es que cada vez vemos como hay más afecciones" y "ante esto estamos pidiendo que se intenten adecuar tanto los seguros agrarios como los seguros generales a esta situación tan adversa que tenemos en el clima".

A ello ha añadido que "habría que adecuarlos tanto en las posiciones y peritaciones como en las indemnizaciones, porque tiene que haber una protección".

Alcubierre ha sostenido que ante esta realidad, "la PAC cada vez es menos una red de seguridad", por lo que "hay que activar figuras como los seguros tanto agrarios y generales, para que las economías de los profesionales que viven exclusivamente de la agricultura ganadería estén protegidos".

La última gran tormenta ha tenido lugar este fin de semana y este lunes se evalúan los daños. La fuerte tormenta de granizo ha causado graves daños en cultivos de la Comarcas de Somontano; y La Litera; además de la parte norte del municipio de Loporzano. Principalmente, en huertas, olivos, viñas, almendros y también desperfectos en tejados, todos, persianas y tuberías, entre otros.