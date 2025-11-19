UAGA inicia una campaña para conseguir una asignatura sobre cultura agroalimentaria en colegios e institutos

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UAGA-COAG se ha reunido este miércoles con el jefe de Servicio de Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, David Galindo, y con el Director del Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA), Jesús Cáncer, para informarles de la campaña de incidencia política y social desarrollada a nivel estatal para que los contenidos sobre el sector agroalimentario se impartan de una manera más amplía y objetiva en el temario obligatorio de Educación Primaria y Secundaria.

"Aspiramos a conseguir una asignatura específica sobre cultura agroalimentaria para acercar al alumnado y a los profesores la realidad de la producción de alimentos y su transformación", ha subrayado el responsable de esta iniciativa en la Comisión Ejecutiva de COAG, Jaume Bernis, quien ha agregado que "para ello, se deben modificar las leyes en materia educativa tanto a nivel estatal como autonómico".

Para recabar el máximo número de apoyos posibles, COAG ha elaborado un exhaustivo informe que ya ha presentado a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y a todo el tejido asociativo relacionado con esta iniciativa: más de 40 asociaciones de padres y madres de alumnos, profesorado, nutricionistas, organizaciones profesionales de la cadena alimentaria, y pedagogos.

Además, la iniciativa también se ha presentado en los Ministerios de Educación; Agricultura; Sanidad; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El objetivo del informe es demostrar que los agricultores y ganaderos son "esenciales" a pesar de ser "casi invisibles" en los contenidos que se imparten en los centros educativos, para lo que parten de argumentos científicos que justifican que el currículo escolar reconozca al sector agroalimentario como un "pilar fundamental" para el desarrollo económico, social y medioambiental de España.

"En la misma línea, consideramos importante que la ciudadanía disponga de la mejor y más completa información a la hora de tomar decisiones respecto a su alimentación y eso pasa con una formación acorde con la importancia estratégica del sector primario. Es primordial que las generaciones más jóvenes conozcan quién, cómo y dónde se producen los alimentos", ha añadido Jaume Bernis.

Las tres temáticas que constituyen el eje del documento --alimentación, salud y cadena agroalimentaria-- no sólo están fuertemente interrelacionadas, sino que juegan un papel muy importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

NO HAY PRESENCIA DEL SECTOR PRIMARIO EN LA EDUCACIÓN

Por esta razón, el equipo técnico de COAG, ha realizado un estudio sobre la presencia que tienen estas temáticas en el currículo de enseñanza obligatoria.

Por una parte, se han analizado los saberes básicos que establece la normativa de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato y su representación en los libros de texto.

"Partimos de un currículo estatal muy ambicioso en cuanto a contenidos, pero poco concreto, que pone el foco en la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y lo urbano, pero que en general muestra un sector agroalimentario sesgado y filtrado por el medio ambiente y bajo una visión eminentemente urbana", ha explicado.

Ha puesto como ejemplo que, en Bachillerato, el término "agricultura" aparece cinco veces, cuatro de ellas citado simplemente como ejemplo, y la quinta en el contexto de "la contaminación, la salinización y la degradación del suelo y las aguas", en los temarios correspondientes a las asignaturas de Biología, Geología y Ciencias Ambientales. "Algo similar ocurre con el término ganadería, que aparece tan sólo tres veces", ha subrayado Bernis.

FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

La comunidad educativa, consciente de estas carencias, a menudo intenta compensar con otras herramientas complementarias como son las visitas a granjas-escuela o puesta en marcha de huertos escolares, pero a pesar de su utilidad didáctica, "es cierto que muestran a los niños una visión de la producción de alimentos muy alejada de la realidad".

"Hemos constatado que el hecho de que conozcan los métodos actuales de producción de alimentos o sean capaces de apreciar el valioso patrimonio natural y cultural relacionado con la actividad agrícola y ganadera, depende de la sensibilidad de los que desarrollan la legislación y de la propia comunidad educativa", ha remarcado el directivo de UAGA.

UAGA-COAG ha confiado en que este análisis sirva para justificar la importancia y necesidad de realizar una campaña de incidencia política desde la sociedad civil, preocupada por la "casi inexistente" presencia del sector agroalimentario en la enseñanza obligatoria del alumnado español.

Por ese motivo, la organización agraria ha reclamado que la educación obligatoria en Aragón ofrezca a las nuevas generaciones una formación mucho más profunda y extensa, y en todos los niveles educativos, acerca de la importancia de la alimentación en sus facetas de salud, economía y sociedad, llegando al punto de la incorporación de una asignatura que aborde estos temas.

"Apostar por la educación de los más jóvenes es invertir en el conocimiento y la salud de las nuevas generaciones", ha apostillado el responsable de este proyecto en la Comisión Ejecutiva de COAG, Jaume Bernis.