UAGA pide que Medio Ambiente defina la normativa de prevención de incendios para no paralizar el sector primario

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

UAGA ha pedido al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que defina la normativa de prevención de incendios para no paralizar el sector primario porque tras la declaración del nivel de alerta "Rojo Plus" en la comunidad autónoma, el pasado 16 de agosto, el Ejecutivo aragonés "prohíbe hasta hoy las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria".

Una restricción que la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha calificado de "ilógica y fruto del desconocimiento" de las tareas que se realizan en el ámbito agrario.

"Partiendo de la angustia ante la devastación de los incendios que se vive en la parte noroccidental de la península y de la solidaridad con todas las personas afectadas, principalmente las que se dedican profesionalmente a la agricultura y la ganadería porque han perdido su medio de vida --plantaciones, pastos o colmenas--, UAGA reconoce que es necesario regular las actividades que están prohibidas con altas temperaturas para evitar riesgos".

No obstante, han considerado que "lo que no se puede hacer es publicar una Orden que prohíba la realización de todas las labores agrícolas con maquinaria, porque el peligro de incendio en muchos de esos trabajos es prácticamente inexistente".

Por un lado, UAGA ha recordado que en Aragón hay amplias zonas de regadío, donde la tierra conserva un importante grado de humedad, como pueden ser las Comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca y Bajo Gállego. En esas zonas, el cultivo de la alfalfa está muy extendido y los trabajos de corte, volteado y recolección se realizan durante el verano.

Por otro lado, la organización agraria ha indicado que la singularidad del sector primario es que los cultivos o cosechas tienen su momento óptimo de maduración y de recolección y, por tanto, los agricultores "no pueden paralizar su actividad".

En la actualidad, están prohibidas faenas agrícolas como la plantación de hortaliza, recolección y tratamientos fungicidas en la fruta, y la vendimia, que no implican ningún riesgo de incendio, han incidido para apostillar que los ganaderos "dudan si pueden llevar una cuba de agua al monte para dar de beber a su ganado".

Ante esta situación, UAGA ha instado al Departamento de Medio Ambiente que, en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en Aragón (PROCINFO), se desarrolle el apartado relacionado con la maquinaria agrícola para "concretar y delimitar" qué actividades están permitidas y cuáles no.

Asimismo, antes de aplicarlo ha reclamado que el Departamento de Agricultura y Ganadería consulte a las Organizaciones Profesionales Agrarias. "No se puede admitir --insiste UAGA-- que por la urgencia de la declaración de alerta 'Rojo Plus' se paralice al sector primario durante tres días y, sin embargo, se permita, por ejemplo, actividades turísticas o de caza a pie".

Por último, UAGA ha dejado claro que lleva trabajando "desde el minuto uno" de la declaración de alerta 'Rojo plus' para buscar soluciones a esta situación y ha confiado en que se corrija cuanto antes.