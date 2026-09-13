UCARAGÓN lanza una campaña sobre los derechos y obligaciones en la contratación de seguros

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Contrata con confianza: conoce las claves de tu seguro', la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) ha puesto en marcha una campaña para ofrecer información clara y accesible sobre los aspectos más importantes que conviene tener en cuenta antes de suscribir una póliza de seguros, así como sobre los derechos y obligaciones que surgen durante la vigencia del contrato.

A través de esta acción informativa, UCARAGÓN pretende ayudar a la ciudadanía a comprender mejor cómo funcionan los seguros, identificar los elementos esenciales de una póliza, interpretar correctamente sus condiciones y conocer los mecanismos disponibles para presentar reclamaciones cuando surjan incidencias o desacuerdos con la entidad aseguradora.

Para facilitar el acceso a esta información, se ha editado un folleto en formato PDF y un vídeo explicativo, que pueden consultarse tanto en la página web de UCARAGÓN como en sus perfiles de redes sociales.

"Los seguros forman parte de numerosas actividades cotidianas, desde la protección de la vivienda o del vehículo hasta la cobertura sanitaria o los viajes. Sin embargo, no siempre se dispone de la información necesaria para comprender el alcance real de las coberturas contratadas o los derechos que asisten a las personas aseguradas", han señalado en una nota de prensa.

"Por ello, esta campaña pone el foco en la importancia de contratar con información suficiente y prestar atención a las condiciones del contrato antes de su firma".

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Entre las recomendaciones prácticas, la Unión de Consumidores de Aragón menciona las de comparar distintas ofertas antes de tomar una decisión; leer detenidamente las condiciones generales y particulares de la póliza; revisar especialmente las limitaciones, exclusiones y requisitos de cobertura; informarse sobre los procedimientos y plazos para modificar o cancelar el contrato y conocer las vías de reclamación disponibles ante la aseguradora y los organismos competentes en materia de seguros.

Con esta campaña, "UCARAGÓN reafirma su compromiso con la información, formación y protección" de los consumidores "contribuyendo a una contratación de seguros más transparente, equilibrada y respetuosa con sus derechos".