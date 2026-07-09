La UCM y la USJ inauguran sus Cursos de Verano sobre "grandes retos" de la educación, la tecnología y la salud

Inuaguración de los cursos de verano de la UCM y la USJ. - USJ

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad San Jorge (USJ), Silvia Carrascal, y la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, María Luisa Feijóo, han inaugurado este jueves los Cursos de Verano organizados, conjuntamente, con la Universidad Complutense de Madrid, en los que se abordarán "grandes retos" de la educación, la tecnología y la salud.

La jornada ha comenzado en el Edificio Grupo San Valero y en esta segunda edición reunirá a más de 150 alumnos en torno a seis programas.

Ambas instituciones han destacado una programación que pretende ofrecer una visión innovadora y multidisciplinar sobre algunos de los desafíos más relevantes de la sociedad actual, abordando ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la educación, la ciberseguridad, la salud mental y el bienestar, así como las políticas académicas y las estrategias de transformación de la educación superior.

Silvia Carrascal ha subrayado que durante dos semanas la sede del Grupo San Valero será un foro para el aprendizaje, la reflexión y el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos, docentes, profesionales y estudiantes procedentes de ámbitos muy diversos.

"La tecnología evoluciona a gran velocidad, los entornos profesionales se transforman constantemente y surgen nuevos desafíos sociales, culturales y económicos. Ante esta realidad, la formación ya no puede entenderse como una etapa delimitada en el tiempo", ha explicado.

En este contexto, ha añadido la rectora, las universidades "debemos ofrecer espacios de actualización, de reflexión y de crecimiento que permitan responder a las exigencias de un mundo en permanente transformación".

Para ello, la USJ ofrece un programa diverso que refleja la capacidad de la universidad para generar conocimiento capaz de producir un impacto positivo en la sociedad, fomentar el debate riguroso y ofrecer respuestas a los desafíos que están definiendo el presente y el futuro.

SEGUNDA EDICIÓN

Por su parte, María Luisa Feijóo ha agradecido la participación de profesionales, estudiantes, investigadores y empresas en esta segunda edición de los Cursos de Verano y ha subrayado el valor de esta iniciativa como un espacio para el aprendizaje y la reflexión.

"Estos cursos nos brindan la oportunidad de detenernos, reflexionar y pensar en los retos que tenemos por delante, así como aprender y compartir conocimiento", ha afirmado María Luisa Feijóo.

Asimismo, la directora general de Universidades ha destacado la actualidad de una programación centrada en algunos de los principales desafíos de la sociedad, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la salud mental o la promoción de hábitos de vida saludables.

En este sentido, se trata de una propuesta que "no se limita a transmitir conocimiento, sino que invita a plantear preguntas y a buscar respuestas desde diferentes perspectivas". Feijóo ha reivindicado el papel de la universidad como agente transformador de la sociedad.

"Es importante visibilizar que la universidad puede transformar entornos, abrir sus puertas, salir de las aulas y crear nuevos espacios de encuentro para la ciudadanía", ha indicado.

Para finalizar, ha expresado su deseo de que los participantes aprovechen esta experiencia para adquirir nuevos conocimientos, generar oportunidades y establecer conexiones que perduren más allá de las sesiones académicas. "Espero que este tiempo compartido os permita crear nuevas redes de colaboración y seguir construyendo conocimiento de forma conjunta", ha concluido.

TRES CURSOS INAUGURAN LA PROGRAMACIÓN

Los tres primeros cursos han comenzado hoy en el Edificio Grupo San Valero. El primero de ellos, 'Inteligencia Artificial aplicada a la educación y contextos educativos', está dirigido por Silvia Carrascal y la responsable de Educación Superior en Microsoft, Manuel Abellán.

La formación analiza cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje y ofrece a docentes y profesionales herramientas para incorporar esta tecnología de forma crítica, ética y eficaz.

Además, esta formación constituye, la primera iniciativa desarrollada en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre Microsoft Ibérica y la Universidad San Jorge para impulsar la formación en inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo.

Abellán ha introducido este curso contextualizando la importancia de esta formación en un momento de profunda transformación para la educación superior y el mercado laboral, impulsada por el avance de la inteligencia artificial y la digitalización.

En su intervención, ha señalado que "las universidades afrontan un cambio de paradigma que obliga a replantear tanto los modelos docentes como la formación de los futuros profesionales, por eso, su reto es formar a los estudiantes en las competencias que realmente les permitan aportar valor en este nuevo contexto, impulsando la transformación de sus procesos, el aprovechamiento del valor de los datos y el desarrollo de estrategias ante los desafíos presentes y futuros".

También ha comenzado el curso 'CIBERIA: El papel de la Inteligencia Artificial en la ciberseguridad', un espacio de reflexión sobre el impacto de la IA en la protección digital.

A lo largo de las sesiones se analizará cómo esta tecnología está transformando la detección de amenazas, la automatización de respuestas y la protección de infraestructuras críticas, reforzando competencias relacionadas con el análisis de riesgos y la respuesta ante amenazas avanzadas.

La programación de este jueves se completa con 'Trauma. Comprender, intervenir y sostener su complejidad en la práctica clínica', una propuesta que aborda los últimos avances en neurociencia, psicología del desarrollo y psicoterapia para comprender la relación entre las experiencias traumáticas y la psicopatología. El curso ofrece a los profesionales una visión integradora para mejorar la comprensión clínica y la intervención en casos complejos.

PRÓXIMAS SESIONES

La oferta formativa continuará la próxima semana con el curso 'Ejercicio físico para la mejora de la salud y autonomía en los adultos mayores', que se celebrará los días 13 y 14 de julio y analizará el papel de la actividad física como herramienta para promover un envejecimiento saludable y preservar la autonomía de las personas mayores.

Posteriormente, los días 16 y 17 de julio, tendrá lugar el curso 'Rediseñando la universidad: IA, aprendizaje dual y microcredenciales del futuro', dedicado a analizar los nuevos modelos de educación superior y el impacto de la inteligencia artificial, el aprendizaje dual y las microcredenciales en la transformación de la universidad.

Además, la programación de los Cursos de Verano incluye en la sede de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el curso 'Identidades en tránsito: Perspectivas interdisciplinarias sobre inmigración', que se desarrollará los días 13 y 14 de julio y abordará el fenómeno migratorio desde una perspectiva interdisciplinar.