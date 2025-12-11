La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

Uno de los agentes de la UCO accede al edificio donde se encuentra la sede central de Forestalia, donde este jueves se ha practicado un registro en el marco de la trama Leire. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede central de Forestalia en Zaragoza durante seis horas y ha sido pasadas las 15.30 horas cuando varios agentes han abandonado el edificio. Esta actuación se enmarca en la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los registros han practicado desde primera hora de este jueves en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO. Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Pasadas las 9.00 horas de la mañana, los agentes de la UCO han accedido a las oficinas centrales de la empresa Forestalia, ubicadas en el número 33 del Coso, en el entorno de plaza España, en el centro de la capital aragonesa. En este edificio, la compañía del sector de las renovables ocupa las plantas quinta, sexta y séptima.

Sin apenas movimiento durante la mañana, más allá de la entradas y salida de empleados de otras empresas que también tiene su sede en el número 33 del Coso de Zaragoza, a las 15.06 horas dos agentes han estacionado un vehículo gris frente al bloque de oficinas y han entrado al mismo. Pasada media hora, dicho coche ha abandonado la zona, ocupado únicamente por un agente.

Cinco minutos después, a las 15.37 horas, dos vehículos blancos han salido del parking público más próximo y al que se accede directamente desde el edificio en el que se encuentra la sede de Forestalia, con al menos dos agentes cada uno y se han encaminado hacia la avenida de César Augusto.