UGT alerta de que alargar el conflicto laboral en FCC limpieza en Zaragoza "solo perjudica a la plantilla"

Archivo - Máquina de limpieza viaria en una calle - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Aragón ha exigido "cerrar ya" el convenio de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios de FCC Medio Ambiente en Zaragoza al argumentar que alargar el conflicto laboral "solo perjudica a la plantilla".

La mesa negociadora está dividida exactamente por la mitad --UGT, USO, CSIF e Independiente frente a CGT y CCOO-- y ningún bloque tiene mayoría para firmar en solitario.

En este escenario, alargar el conflicto cuando existen avances reales sobre la mesa "solo genera incertidumbre" para cerca de 1.500 trabajadores y para el servicio esencial que recibe la ciudad. Las condiciones laborales de la plantilla de FCC "no deberían depender de los vaivenes políticos, sino de los beneficios de la empresa y de su reparto entre la plantilla", ha subrayado UGT.

El sindicato, dice UGT, mantiene una postura "seria" en la negociación y la "responsabilidad sobre la plantilla es prioritaria", han subrayado.

Asimismo, consideran que, con propuestas concretas ya trabajadas, bloquear o retrasar la negociación es un "error" que perjudica a los trabajadores y "dilata innecesariamente" un acuerdo que está al alcance.

AVANCES REALES QUE SE HAN TRABAJADO

Entre las mejoras concretas abordadas figuran incrementos salariales con mantenimiento del sistema de antigüedad; subida del plus de carga lateral, abono del plus nocturno por día natural y elevación de la indemnización por fallecimiento e invalidez hasta 40.000 euros; paso a jornada completa de 50 trabajadores.

Flexibilidad de una hora de entrada o salida para el acompañamiento escolar de hijos menores de 12 años; y ampliación de permisos por fallecimiento de familiares de primer grado, acumulación de permisos de maternidad y paternidad con las vacaciones, desbloqueo de anticipos de nómina y avances en promoción interna, plan de igualdad y protocolos contra el acoso.

El listado se completa, ha añadido UGT, con el compromiso de mejora de los descansos de los sábados.

"La prioridad ahora es cerrar el convenio. Existen progresos tangibles en retribuciones, estabilidad y medidas de conciliación, y dilatar la situación solo genera incertidumbre a la plantilla. UGT apuesta por permanecer en la mesa negociadora hasta conseguir un acuerdo que reconozca de verdad el trabajo de quienes sostienen el servicio", ha declarado la vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo.

A su parecer, la mejora de salarios y de conciliación "debe negociarse en la mesa del convenio y teniendo en cuenta los beneficios de la empresa como se ha hecho toda la vida, y más aún cuando estamos cerca de conseguir mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores".