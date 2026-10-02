UGT Aragón cree que "es necesario mejorar los salarios y el acceso a la vivienda"

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha apostado este viernes por "mejorar los salarios y el acceso a la vivienda", tras conocer los datos del paro registrado en las oficinas del INAEM el pasado mes de septiembre.

Para el sindicato resulta "fundamental" seguir impulsando las transformaciones necesarias en el mercado de trabajo, dando continuidad a las reformas emprendidas: reducir la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas y la reforma del despido.

También han considerado necesario impulsar las políticas activas de empleo en los colectivos más vulnerables, así como el IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva "que permita continuar elevando los salarios y consolidar el poder adquisitivo", resaltando que, además, incluye por primera vez medidas específicas sobre la vivienda para hacer frente a la crisis habitacional y al encarecimiento del coste de vida.

En el mes de septiembre el paro aumentó en Aragón en 170 personas, un 0,34%, hasta dejar el número de parados en 50.344. Atendiendo al género, el paro aumenta en el mes entre los hombres (+248), mientras desciende levemente entre las mujeres (-78), aunque las segundas representan más del 60% del desempleo registrado.

El paro crece entre menores de 25 años (+410); en extranjeros (+524); en el colectivo sin empleo anterior (+205) y los sectores de agricultura (+182) y la construcción (+62), mientras baja en servicios (-188) y la industria (-91). Por provincias, Huesca lidera el crecimiento del paro (+4,36), seguido por Teruel (+3,76). En Zaragoza, sin embargo, el paro disminuye (-0,72).