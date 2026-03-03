UGT Aragón pide salarios más altos y reducción de la jornada tras la subida del paro de febrero

Archivo - Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Paro. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Aragón ha asegurado, tras el aumento del paro registrado el pasado mes de febrero, que es "imprescindible" seguir reforzando las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar "de una vez" la reducción de la jornada laboral.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 779 personas en febrero en Aragón en relación al mes anterior (+1,57%), alcanzando los 50.374 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La organización sindical ha destacado también que dos de cada tres personas que se quedaron en paro en la Comunidad eran mujeres, con el sector servicios, "muy feminizado", y el colectivo sin empleo anterior protagonizando los principales aumentos.

Así, UGT Aragón ha reclamado, de cara a la conformación del futuro Gobierno autonómico salido de las urnas el pasado 8 de febrero, que se apueste por las políticas activas de empleo hacia los colectivos más vulnerables --mujeres, migrantes, mayores de 45 años y jóvenes-- para hacer frente a las deficiencias estructurales del mercado laboral.

Dichos problemas estructurales pasan también, en opinión del sindicato, por mejorar la productividad y ampliar los derechos de los trabajadores, sobre todo la "urgencia" de mejorar los salarios.

Para ello ha apostado por la reciente propuesta sindical para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que trabaja para garantizar "mejoras salariales reales" y vincularlas con la productividad, así como por un reparto más equitativo de los beneficios empresariales.