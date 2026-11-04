UGT Aragón ve "fundamental" impulsar transformaciones en el mercado de trabajo ante el aumento del paro en octubre

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ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha considerado "fundamental" seguir impulsando las transformaciones necesarias en el mercado de trabajo tras publicarse este miércoles los datos del paro del mes de octubre, que reflejan un aumento del desempleo, así como dar continuidad a las reformas emprendidas, en referencia a la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas y la del despido.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.356 personas en octubre en Aragón en relación al mes anterior (+2,7%), hasta los 51.700 desempleados.

Desde UGT han señalado que el paro aumenta en términos relativos más entre menores de 25 años (6,56%), que entre mayores de esa edad (+2,25%) y en personas de otra nacionalidad (6,50%, respecto a los nacionales (+1,47%). Asimismo, crece en todos los sectores, pero despunta es en el agrícola (8,57%), seguido del colectivo sin empleo anterior (3,80%), la industria (2,39%); servicios (2,28%) y en último lugar la construcción.

Es por ello que Arceiz también ha abogado por impulsar políticas activas de empleo en los colectivos más vulnerables, con especial atención al colectivo sin empleo anterior, que sigue en aumento.

Por otro lado, ha calificado de "imprescindible" la firma definitiva del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que permita elevar los salarios y consolidar el poder adquisitivo, seriamente mermado y que incluye por primera vez medidas específicas sobre la vivienda para hacer frente a la crisis habitacional y al encarecimiento del coste de vida.

DATOS INTERANUALES

En cuanto a los datos interanuales son también más negativos para la comunidad autónoma, han indicado desde UGT, al comportar aumento del 5,99% (2.921 personas) mientras en el conjunto nacional descienden del (-0,86).

Por sexos crece porcentualmente más entre los hombres, que entre las mujeres, (9,80% frente 3,63%); y más en los menores de 25 años (16,49%) que entre mayores de esa edad (4,85%).

Según la nacionalidad, baja entre nacionales (-1,97%) y aumenta entre las personas extranjeras (31,84%). Por sectores el paro aumenta cada uno de ellos, en el colectivo sin empleo anterior donde más (34,96%), seguido de la agricultura (12,49%) la construcción (3,10), industria (2,53%) y servicios (2,02%).

SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la Seguridad Social, en Aragón hay 655.143 personas afiliadas al sistema. En el mes de octubre se gana un 3,57% --3.667 altas--, una cifra muy similar a la media nacional, donde se incrementa un 3,59%. En el año, el dato es también positivo con 23.261 nuevas afiliaciones.

También es favorable, que este crecimiento se produzca en el régimen general por cuenta ajena (+7213), y que solo se pierden en el régimen agrícola (más de 4.193) por las diferentes campañas.

El aumento de altas en el régimen de empleadas de hogar (+341), un sector muy sobrerrepresentado por mujeres de origen extranjero. Además, en Aragón el crecimiento está marcado por el arranque del sector educativo, (+5.823) y las actividades relacionadas en torno a ello, las artísticas, deportivas y de entretenimiento (+1.190); y la hostelería (+624), principalmente.

Solo pierden afiliación el comercio (-1.235), la agricultura y la industria dedicada al suministro de agua, actividades de saneamiento, y gestión de residuos.

En cuanto a la contratación, en octubre se produce un descenso de la respecto al mes de septiembre (-11,41%) y la de carácter indefinido representó el 34% de la totalidad.

En cuanto a la cobertura social, en septiembre había 39.207 personas desempleadas que tenían algún tipo de prestación y la cuantía media de la prestación contributiva era en de 1.036,3 euros. La tasa de cobertura total se sitúa en 89,70%.

HUELGA GENERAL

Sobre la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, desde UGT han hecho un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a secundar esta movilización porque "recoge todas estas reivindicaciones y representa una oportunidad para que sean consideradas".