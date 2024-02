UGT y CCOO ponen el foco en las empresas y en la precariedad tras contabilizar casi 20.000 accidentes laborales en 2023

Desde 1995, han fallecido al menos 752 personas mientras trabajaban o al ir y volver del trabajo en Aragón



ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El año 2023 ha finalizado con 19.740 accidentes laborales en Aragón, 41 de ellos con resultado mortal --casi el doble que el año anterior y la peor cifra desde 2009--. Estos son los datos de un informe de siniestralidad laboral elaborado por los sindicatos UGT y CCOO en Aragón, que han instado a poner el foco en las empresas, que son las que "tienen la responsabilidad" de prevenir los accidentes, y en la precariedad.

A los datos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA), que ha registrado 34 accidentes mortales, los sindicatos suman otros cinco por siniestros sucedidos en Aragón, pero en empresas con sede social fuera de la comunidad autónoma y otros dos no reconocidos por la mutua como accidentes de trabajo.

"Todos los accidentes tienen la misma importancia, pero no todos los accidentes son iguales", ha subrayado, en una rueda de prensa en el Centro de Formación Arsenio Jimeno de Zaragoza, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, quien ha pedido "más investigación" y "más responsabilidad", por ejemplo, impidiendo que una persona no suba más de dos metros y medios sin estar "enganchada a un arnés y una línea de vida".

Por su parte, su homólogo de CCOO, Manuel Pina, ha expresado su preocupación por cómo se están dando muchos de estos accidentes, que podrían haber sucedido "cuando se fundó esta ciudad hace 2.000 años", ha lamentado.

Por ello, ante las "brutales" cifras de 2023, ha apostado por analizar los datos, por que la lucha contra la siniestralidad sea una "prioridad" y por poner el foco en las empresas, aunque también tenga que haber más inspectores o trabajadores en el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). "Si no, seguiremos viendo accidentes como los que hemos visto estos meses", ha advertido.

DATOS DEL INFORME

Los encargados de presentar el informe han sido el secretario de Política Industrial y Sindical de UGT Aragón, José de las Morenas, y el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón.

Así, de las Morenas ha considerado que los datos de siniestralidad se han convertido casi en "un parte de guerra" y que hay "un verdadero drama social".

El informe ahonda en el "dramático" aumento de los accidentes laborales, en especial los traumáticos, como caídas en altura, atrapamientos o aplastamientos.

Asimismo, relaciona la siniestralidad con el "deterioro generalizado de las condiciones de trabajo", la "falta de inversión empresarial en prevención" y el "incumplimiento generalizado de la ley de prevención en amplios sectores".

En este sentido, defiende que una de las consecuencias de la precariedad laboral es el aumento de condiciones de trabajo más "inseguras, peligrosas y penosas" a las que están expuestos los trabajadores más vulnerables en los sectores con mayor rotación de personal.

El informe recoge, además, que hay 977 empresas en Aragón con una "alta tasa de siniestralidad", es decir, que superan el 25% la tasa de su actividad económica. En ellas trabajan 78.272 personas y aglutinan un 41,68% de los accidentes producidos en 2022. "Queremos que se conozcan con nombres y apellidos para poder intervenir", ha defendido de las Morenas.

Por sectores, encabeza la incidencia la construcción --con 54,88 accidentes por cada 1.000 trabajadores--, seguida de la industria --50,347--, el sector primario --46,992-- y, por último, los servicios --19,72--.

ACCIDENTES 'IN ITINERE'

Los dirigentes sindicales se han detenido en el aumento de los denominados accidentes 'in itinere', es decir, en los trayectos de ida y vuelta al trabajo, que han ascendido a 2.194 en 2023, un 10,42% más que el año anterior. 22 de ellos han sido graves y siete, mortales.

Clarimón (CCOO) ha achacado este incremento al hecho de que los centros de trabajo estén cada vez más lejos de las viviendas y ha resaltado que este tipo de siniestralidad afecta más a las mujeres --concentran el 57,88%--, pues tienen más habitualmente contratos partidos que les obligan a hacer varios viajes al día.

TIPOS DE ACCIDENTES

De los 41 fallecidos en accidente laboral en 2023, 27 se produjeron durante la jornada de trabajo y otros siete fueron 'in itinere'. Entre ellos, seis por atrapamientos, cinco por caídas de objeto, dos por caídas en altura, uno por aplastamiento, uno por vuelco de maquinaria, diez por patologías no traumáticas y nueve por accidentes de tráfico.

De ellos, 37 fueron hombres y cuatro, mujeres --dos por patologías no traumáticas y dos por accidentes de tráfico 'in itinere'. 23 se produjeron en la provincia de Zaragoza, diez en la de Huesca y ocho en la de Teruel, y más de la mitad de las muertes --26-- se dieron en empresas con menos de 50 empleados.

Destacan también datos como la antigüedad en el puesto de trabajo, ya que más de la mitad de los fallecidos llevaban menos de 36 meses en el mismo. En cuanto a la edad, 21 tenían más de 55 años y ocho, entre 45 y 64.

Por tipo de contrato, aunque los empleados indefinidos sufren más accidentes en términos absolutos, el índice de incidencia es superior entre los temporales --42,3 frente a 35,3--, aunque la brecha se ha reducido en el último año. Algo parecido sucede al analizar la edad porque, si bien los trabajadores de más de 55 años acumulan la gran mayoría de las muertes, la incidencia es mucho mayor entre los jóvenes.

Aumentan también las enfermedades profesionales, con 1.206 casos en 2023, una cifra que no ha dejado de subir desde 2020, cuando se registraron 844. A este respecto, Clarimón ha alertado de que la mayoría de ellas no se declaran y de que acaban siendo tratadas por la Seguridad Social y no por las mutuas.

José de las Morenas ha lamentado que muchos de los accidentes se produjeron en días con olas de calor extremas, con temperaturas superiores a los 45 grados, con lo que eran "evitables" con unas "mínimas medidas de inversión".

CÓDIGO PENAL Y DELEGADOS TERRITORIALES

Por ello, el representante sindical ha vuelto a pedir "penas de cárcel" para aquellos casos en los que las empresas no cumplan con las medidas de prevención porque la situación es "insostenible", aunque "el muerto, lamentablemente, ya está muerto".

"La prevención debería ser una inversión y las empresas lo toman como un gasto", ha lamentado, además de que supone una "competencia desleal" de aquellas que no destinan recursos a combatir la siniestralidad sobre las que sí que lo hacen.

De esta forma, ha remarcado la falta de inversión en protección y ha puesto como ejemplo uno de los últimos fallecidos, que cayó de un tejado por no llevar un sistema de protección adecuado, en una empresa de forjados de hormigón de La Puebla de Híjar (Teruel), que acumula tres accidentes mortales --en 2018, 2023 y 2024-- y algunos más de carácter grave.

En cuanto a los delegados territoriales, una de las medidas que llevan meses reclamando los sindicatos, ha subrayado que "las reticencias no están en nuestro lado" y ha confiado en convencer a las organizaciones patronales ya que se trata de una figura de éxito en otros países europeos y otras autonomías, como Navarra, Asturias o La Rioja.

Estos delegados territoriales supervisarían a pequeñas y muy pequeñas empresas que, por su dimensión, no cuentan con servicios de prevención propios ni con representación sindical, que son las que aglutinan la mayor parte de los accidentes mortales. La realización de campañas, el desarrollo de la cultura preventiva o la creación de una red de médicos centinela para actuar ante las enfermedades profesionales son otras de las propuestas para combatir la siniestralidad.