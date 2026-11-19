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ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Aragón ha calificado de "positivo" el preacuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y los bomberos forestales de Sarga porque supone "un avance importante", tanto para las condiciones laborales de los trabajadores del operativo como para la calidad del servicio público de prevención y extinción de incendios forestales porque "sienta las bases para un operativo más estable".

Desde la organización sindical han resaltado que el pacto refleja el resultado del diálogo y la negociación responsable entre las partes y reconoce el esfuerzo extraordinario realizado durante la campaña de 2026.

Sienta, también, las bases "para un operativo más estable, mejor dimensionado y más eficaz en la protección del territorio aragonés", según destacan.

En cuanto a la creación de la comisión de seguimiento y la convocatoria, UGT considera que refuerzan el carácter participativo y transparente del proceso, y consolidan un camino de estabilidad y colaboración de cara al futuro.

El sindicato continuará con los trámites necesarios para formalizar el acuerdo definitivo, convocar el referéndum y proceder a la desconvocatoria total de la huelga.

UGT Servicios Públicos Aragón incide asimismo en el esfuerzo del Gobierno de Aragón en la mejora de las condiciones laborales del operativo de incendios.

El preacuerdo que ha permitido poner fin a la huelga del operativo de incendios se ha alcanzado tras cerca de 20 horas de negociación en el Servicios Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Ahora el texto se trasladará a la plantilla para que decida en referéndum si lo ratifica.

El texto recoge e impulsa mejoras sustanciales en condiciones laborales, organización del servicio y retribuciones del personal del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de SARGA SLU, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta ante incendios y abre una etapa de seguimiento y participación.

MEJORAS CONCRETAS

El preacuerdo incorpora el contenido del alcanzado el 9 de septiembre de 2026 y lo complementa con soluciones a las reivindicaciones de la papeleta de huelga. Así, UGT recuerda como avances alcanzados la contratación efectiva del 100% de la jornada pactada y el incremento de plantilla.

En ese sentido, se va a dar inicio y trámite al proceso de incorporación paulatina de entre 60 y 215 efectivos para mejorar relevos y rotaciones. El importe correspondiente hasta 215 plazas está consignado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2027.

También se incluye la mejora retributiva del 10 % en 2027 sobre los conceptos salariales fijos --salario base y complemento de convenio-- mediante un nuevo complemento, no compensable ni absorbible. Si se desarrolla la Ley de bomberos forestales, este complemento se integrará en aquel que se determine.

Además, se incorpora la gratificación extraordinaria de 500 euros por la campaña 2026 en reconocimiento a su excepcionalidad para cada trabajador que haya participado activamente en el operativo de extinción.

Se incluyen situaciones de incapacidad temporal por contingencia profesional y personal de apoyo (IFA de Jaca, Paisaje Protegido de San Juan de la Peña, Parque Natural de los Valles).

Además, se han acordado medidas organizativas que mejoran la operatividad y las condiciones de trabajo, como la conversión estimada de 37 brigadas simples en brigadas dobles de 5+5, con despliegue según el riesgo y 5 guardias de localización mensuales en alta activación --plus de 29,75 euro/día--.

Se procede a la simplificación de horarios. De esta manera, las brigadas helitransportadas pasan de 5 a 3 horarios anuales; en alta activación, jornada de 10 horas para brigadas dobles, simples y autobombas.

La promoción de la contratación de 15 conductores de autobomba durante 5 meses del período de máxima activación; la aplicación a los puestos fijos de vigilancia de la contratación al 100 %, del complemento retributivo y de la gratificación de 500 euros. Y el período de comida (30 minutos) computará como tiempo efectivo de trabajo.

Asimismo se mejora el avituallamiento, con la disponibilidad de raciones de emergencia para el primer día de incendio que garanticen un avituallamiento adecuado.

Por último, para garantizar el cumplimiento y la correcta aplicación de lo pactado, las partes acuerdan la creación de una comisión de seguimiento paritaria para supervisar el desarrollo de las medidas, resolver posibles incidencias y mantener un diálogo permanente.