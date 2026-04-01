UGT destaca que "sigue habiendo una brecha de género en el desempleo" en Aragón

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto al secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, ha presentado este miércoles un informe sobre el mercado de trabajo en la Comunidad Autonoma durante 2025, destacando que "sigue habiendo una brecha de género en el desempleo", con 20.700 varones desempleados y 31.700 mujeres en el paro, y que "la población extranjera ha venido para quedarse y debe ser parte activa de la sociedad".

En rueda de prensa, Arcéiz ha señalado que más del 60 por ciento de los trabajadores en paro son mujeres "y desde luego eso no es admisible", añadiendo que, en el conjunto de la población activa, sigue habiendo paro de larga duración y, además, está creciendo y que "la edad es un problema para trabajar".

Ha llamado la atención sobre "una inmovilidad geográfica de las personas que buscan empleo", apuntando que el 81% de los desempleados que buscan trababjo lo hacen en su entorno familiar. La provincia de Zaragoza acumula el 63% de todos los parados de la Comunidad Autónoma, aunque también acumula "un porcentaje similar" en cuanto a productividad, en términos de PIB, lo que "no genera problema en el resto de la Comunidad".

"El paro encuestado se ha reducido en mil trabajadores y se produce principalmente en agricultura y servicios, y también entre el colectivo que busca un primer empleo. Sube, sin embargo, en la construcción y en la industria". Sin embargo, el sector servicios aglutina el 69% del desempleo y la industria el 11%.

El dirigente de UGT Aragón ha apostado por implementar políticas activas de empleo y de inserción laboral destinadas a la mujer, políticas que les permitan una mayor empleabilidad tanto a las mujeres como a los mayores de 45 años, así como a los migrantes que están llegando a Aragón, con medidas para facilitar que aprendan el español, ya que su desconocimiento les dificulta acceder a la formación laboral.

"Lo que nos ha sorprendido es que la presencia en el desempleo, la media está en tres meses y sin embargo luego el siguiente dato de población que está en el desempleo es a más de dos años, lo que quiere decir que hay gente que está buscando un empleo y lo encuentra con cierta rapidez, sin embargo, el que se cronifica en el desempleo tarda mucho en poder salir de él".

El desempleo de personas de origen extranjero está en el 20% y de todas ellas el 64% son mujeres, lo que quiere decir que también entre las personas migrantes se están reproduciendo los datos que tenemos en cuanto a la población española.

El 64% casi del desempleo en Aragón se centra en la ciudad de Zaragoza, lo que quiere decir que en el resto, pues en las comarcas y en el resto de los territorios, "pues tenemos problemas, nos falta personal para poder ir a trabajar".

José Juan Arcéiz ha indicado que la mayor parte de las empresas radicadas en Aragón son microempresas y ha abogado por fomentar la colaboración entre ellas "para unir fuerzas, compartir sinergias que les permitan salir afuera con más fuerza".

SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 2025 un 2,29%, 633.311 afiliados el año pasado, y se está produciendo el relevo generacional. Casi el 69% de los jóvenes están cursando "algún tipo de formación", el 6% entre el conjunto de los trabajadores de la Comunidad Autónoma.

Hay nuevas demandas de empleo en los sectores tecnológicos, pero "desde luego las TIC no vann a ser la exclusividad", sino que también hay demanda deempleo en sectores más tradicionales, como los empleos relacionados con la electricidad, la mecánica y otros.

Arcéiz ha recomendado intensificar la coordinación entre el asesor laboral y el asesor escolar a edades tempranas para que los jóvenes tengan claro cuáles van a ser las ofertas de empleo en el futuro. Ha propuesto crear una Mesa para la Transición Digital.

Por otra parte, el dirigente de UGT ha llamado la atención sobre la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral: "Todavía no tenemos los datos parapoder analizar su impacto, pero sin duda va a ser potente" y, precisamente, la Mesa para la Transicion Digital puede ayudar a amortiguarlo.

Además, Arcéiz ha defendido la colaboración público-privada para llevar a cabo planes de choque que incluyan formación, captación de talento y colaboración empresarial, en especial para ocupaciones en las que actualmente no hay relevo generacional "pero que sí van a tener una alta demanda de empleo".

La construcción de vivienda es otra de las preocupaciones de UGT Aragón para abaratar los precios finales, también la rehabilitación de vivienda para que los cascos históricos no se queden "obsoletos" en los centros de las ciudades.

Arcéiz ha recomendado crear un registro de solicitantes de vivienda de protección oficial (VPO) para conocer la necesidad real de vivienda en la Comunidad Autónoma e incrementar el parque público de vivienda protegida, así como explorar la posibilidad de crear una red de bolsas de vivienda de alquiler social "no solo en las ciudades, sino también en el medio rural", donde la falta de vivienda es "tan acuciante como en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel".