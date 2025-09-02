UGT insta a reformar las políticas activas de empleo para atajar los problemas estructurales del mercado laboral

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha considerado que hay que seguir trabajando en diferentes vías para atajar los problemas estructurales del mercado laboral y continuar con las políticas activas de empleo hacia los colectivos más vulnerables, como mujeres, mayores de 55 y personas migrantes, ya que siguen en desempleo más de 48.000 personas en la Comunidad.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 77 personas en agosto en Aragón en relación al mes anterior (+0,2%) hasta los 48.481 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De igual manera, el sindicato ha considerado "imprescindible" abordar la reforma del despido y que la reducción de la jornada laboral sea una realidad para poder mejorar las condiciones del mercado de trabajo, a la vez que se avanza en incrementos salariales sostenidos.

"El nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva debe contribuir a garantizar mejoras salariales reales, vinculación con la productividad y un reparto más equitativo de los beneficios empresariales", han asegurado.

En cuanto a los datos en Aragón, ha achacado la caída de la afiliación a la Seguridad Social a la campaña agrícola principalmente, además de destacar el descenso en sectores como educación, actividades administrativas y servicios auxiliares.

UGT Aragón ha resaltado también que uno de cada tres contratos firmados fueron indefinidos y que el balance del año "sigue siendo positivo".