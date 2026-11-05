UGT vuelve a ganar las elecciones sindicales en la empresa VALEO

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ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha revalidado su liderazgo en la planta de VALEO Zaragoza y mejora sus resultados en las elecciones sindicales celebradas este jueves, al obtener los 17 delegados y delegadas que conforman la totalidad del Comité de empresa.

Con estos resultados, UGT en Valeo Zaragoza logra dos delegados más respecto a la última convocatoria del año 2022 donde obtuvo 15 representantes y CCOO, 2.

Se han elegido un total de 17 representantes, 4 en la candidatura de Técnicos y organización y 13 en la candidatura de taller. El porcentaje de los votos a favor a UGT ha sido del 92 por ciento y la participación en el proceso electoral ha sido del 77,28%.

El sindicato reafirma así su liderazgo en la planta zaragozana que cuenta con una plantilla de 600 personas. UGT FICA en Valeo asume con orgullo esta responsabilidad y agradece a toda la plantilla el respaldo a este nuevo proyecto.