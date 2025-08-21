La UME, Hijo Adoptivo de Azuara por su labor en las inundaciones de junio, que Alegría elogia

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (1i), asiste al reconocimiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como Hijo Adoptivo en Azuara, a 21 de agosto de 2025, en Azuara, Zaragoza - Marcos Cebrián - Europa Press

AZUARA (ZARAGOZA,) 21 (EUROPA PRESS)

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha recibido este jueves el título de Hijo Adoptivo de Azuara (Zaragoza). Una distinción que ha concedido, por unanimidad, el pleno del Ayuntamiento de la localidad zaragozana, en agradecimiento a la labor "profesional y ejemplar" desempeñada durante las graves inundaciones sufridas en el municipio el pasado 13 de junio.

El acto de concesión de este título, en el que también han sido reconocidos los Bomberos de la DPZ e INFOAR, ha asistido la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes y ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien la elogiado el trabajo de estos servidores públicos. También han acudido el alcalde, Joaquín Ignacio Alconchel Fleta; y el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría ha destacado la "gran labor" realizada por quienes han sido reconocidos, fundamentalmente los días 14, 15 y 16 del mes de junio y en adelante.

Ha comentado que la UME no solo tuvo que actuar en Azuara, sino también en Letux y se movilizaron más de casi 120 efectivos del IV Batallón y un mes después, también, debido a las precipitaciones en los municipios de Figueruelas y Pedrola, se tuvo que movilizar también la UME, casi 90 también efectivos.

"En definitiva, yo creo que esta designación que hoy les hacen a la UME, a los bomberos provinciales, también a INFOAR como Hijos Adoptivos, es un reconocimiento, que lo hacemos a estos servidores públicos".

Alegría ha abundado en que ante estas fechas "tan complicadas" que se viven en España por los incendios forestales "es un reconocimiento para todos los servidores públicos porque, al final, lo que están haciendo, desde el minuto uno, es hacer lo mejor o prestar lo mejor de sí mismos para salvar vidas, para salvar hogares y para salvar también nuestra comunidad".

Por ello, ha pedido que sirva esta distinción sobre todo "reconocer a todos los servidores públicos que están dando lo mejor de sí mismos en fechas tan señaladas para nuestro país".

CONFIANZA

Por su parte, el alcalde de Azuara, Joaquín Ignacio Alconchel Fleta, ha manifestado que es un "día especial" por este reconocimiento a todos los voluntarios y empresas que han ayudado durante las inundaciones y en especial a los bomberos INFOAR y a la UME a los que se concede el título de Hijos Adoptivos de Azuara.

Ha recordado que durante esos días trabajaron en la limpieza de las calles del pueblo y las casas. Ha reconocido que un par de meses después de las inundaciones "poco a poco se va viendo que todo mejora, pero hay que tener paciencia, hay que tener un poco de sentido común para hacer las cosas bien".

Ha observado que "ya se van viendo las casas limpias, todo el pueblo limpio", además la localidad está en fiestas y aprovechando esta situación se ha hecho este reconocimiento.

Finalmente, ha trasladado un mensaje de esperanza a todos los vecinos de Azuara que "tuvieron la desgracia de sufrir en sus viviendas o en sus campos o en la parte municipal los daños del agua", pero ha confiado en que con la ayuda de todos y "un pelín de paciencia, esto lo sacamos adelante, seguro, seguro, seguro, en poco tiempo".