La UME rinde homenaje a Víctor Martín Rebollo en el décimo aniversario de su fallecimiento

En una emotiva ceremonia, la Unidad Militar de Emergencias honra la memoria de su compañero, caído en servicio hace diez años en el valle de Bujaruelo, mientras participaba en una misión de rescate - MINISTERIO DE DEFENSA

HUESCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha recordado este 30 de abril a Víctor Martín Rebollo, soldado del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), en el décimo aniversario de su muerte durante un operativo de rescate en el valle de Bujaruelo, en el Pirineo oscense. El homenaje, celebrado en el mismo lugar donde perdió la vida, ha reunido a familiares, compañeros y representantes de las fuerzas de seguridad en un acto cargado de emoción y recuerdo.

Víctor Martín Rebollo falleció el 30 de abril de 2016 mientras participaba en la búsqueda de un montañero desaparecido. Formaba parte de un dispositivo conjunto en el que también intervenían especialistas de montaña de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Aragón. El operativo llevaba ya varios días activo cuando se produjo el trágico suceso.

Diez años después, el monolito levantado en su memoria en el valle de Bujaruelo ha vuelto a ser el punto de encuentro para rendir homenaje a su figura y a su compromiso con el servicio público. En este escenario simbólico, los asistentes han recordado su trayectoria y su entrega en una labor marcada por la ayuda a los demás en situaciones de emergencia.

El acto ha contado con la presencia del jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, quien ha querido trasladar su reconocimiento institucional y su apoyo a la familia del militar fallecido. Durante la ceremonia, se ha destacado el ejemplo de vocación y sacrificio que representa Martín Rebollo dentro de la Unidad.

UN RECUERDO PERMANENTE EN LA UME

Desde la UME han subrayado que la figura de Víctor Martín Rebollo sigue "permanentemente presente en el espíritu de la Unidad", recordando su dedicación y su compromiso en una de las misiones más exigentes que afrontan sus efectivos: el rescate en entornos de alta montaña.

El homenaje ha tenido un carácter sobrio y respetuoso, en línea con el significado del lugar y del aniversario. Compañeros del BIEM IV, junto a agentes de la Guardia Civil que participaron en el operativo de 2016, han compartido este momento de recuerdo, evidenciando el vínculo que se mantiene entre los distintos cuerpos que intervienen en emergencias.

La ceremonia ha servido también para poner en valor el trabajo de los equipos de rescate, que a diario afrontan situaciones de riesgo con el objetivo de salvar vidas. En este sentido, la memoria de Martín Rebollo se erige como símbolo de esa entrega y de los valores que definen a quienes forman parte de estos dispositivos.

Una década después de su fallecimiento, su recuerdo continúa vivo entre quienes compartieron con él servicio y vocación. El homenaje celebrado en Bujaruelo no solo ha sido un acto de memoria, sino también un reconocimiento colectivo a todos aquellos que, como él, dedican su vida a la protección y ayuda de los demás en situaciones extremas.