Unanimidad en la DPZ para exigir agilidad en el desdoblamiento de la N-232

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, saluda a los diputados provinciales del PP. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción del Grupo Popular para exigir agilidad en el desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo de Ebro y El Regallo, que acumula años de retrasos pese a los numerosos problemas de seguridad vial.

"¿Cuántos accidentes más tiene que ver la N-232 para que Pedro Sánchez y Pilar Alegría decidan hacer algo"?, ha comenzado su intervención el portavoz adjunto del PP, Pablo Blanquet, quien ha asegurado que los vecinos de la Ribera Baja del Ebro están "cansados de tanto esperar" para poder circular "sin tener el corazón encogido" y ha preguntado si esto estaría sucediendo "si fueran catalanes".

Blanquet ha subrayado que esta carretera hace décadas que está "obsoleta" y es "peligrosa", con lo que la futura autovía A-68 "no es un lujo" ni "un capricho", sino una reivindicación "histórica, legítima y urgente".

La nueva autovía debería ser prioritaria, tras una "interminable cadena de retrasos", ha dicho, haciendo referencia al tramo entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Obro, cuya inauguración estaba prevista para 2023 y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha retrasado hasta finales de 2026 ó principios de 2027.

El portavoz provincial del PSOE, Francisco Compés, ha respondido que las grandes transformaciones de esta carretera "siempre han venido de la mano de gobiernos socialistas" y que el PP "no hizo nada". "El objetivo era terminar en 2023 --ha admitido--, pero el objetivo del Pp era no empezar nunca".

Ha recordado que fue en 2019, tras la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, cuando se dio luz verde al tramo entre El Burgo y Fuentes, que ha reconocido que acumula retrasos, que ha achacado a la complejidad de la obra y a actuaciones imprevistas que han obligado a realizar modificaciones contractuales, aunque "nunca ha estado parado".

El diputado de Vox Jesús Gracia ha defendido esta vía como el "cordón umbilical" que une a la Ribera Baja del Ebro con Zaragoza, en la que "demasiadas personas han perdido la vida", por lo que los vecinos de la zona no pueden depender "del calendario electoral del PSOE" ni del "chantaje de sus socios separatistas".

Desde En Común-IU, Nerea Marín ha dado la bienvenida a los populares a la lucha por esta carretera, que se ha cobrado "muchas vidas", y les ha sugerido que voten a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y coloquen esta infraestructura como "línea roja".

En representación de CHA, José Manuel Latorre, ha acusado al PP de "cholar" de nuevo una iniciativa del diputado nacional de su formación, Jorge Pueyo, quien llevó hace una semana estos retrasos al Congreso, y ha criticado el "bloqueo" que impone el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la A-68, que espera que se revierta en los presupuestos de 2026.