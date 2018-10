Unanimidad en el pleno sobre el "importante" papel de las peñas y asegurarles un espacio en las fiestas del Pilar

Actualizado 28/09/2018 12:59:17 CET

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una moción de CHA en la que se reivindica el "importante" papel social del movimiento peñista e insta al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a establecer con el conjunto de peñas un marco de colaboración estable para asegurar que este colectivo tenga un espacio de referencia en cada edición de las fiestas del Pilar.

Asimismo, en el texto de la moción se reconoce el papel destacado que tienen las peñas en el resto de celebraciones populares que tienen lugar a lo largo del año.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha calificado de "lamentable" la situación en la que la que han dejado a las peñas de la ciudad, que son el "alma y la imagen" de las fiestas del Pilar, además de ser "centrales" en otras festividades.

Ha criticado que en esta "rocambolesca" adjudicación y renuncia del Parking norte de la Expo "ha desparecido una oferta específica para los jóvenes" en este espacio de aforo para 45.000 personas, que este año no estará operativo en las fiestas del Pilar.

Al mismo tiempo, ha alertado de que en Valdespartera los vecinos "ya temen los problemas de transporte urbano, aglomeraciones y aderezado con posible huelga del tranvía".

"Con la moción se pretende reconocer el papel de las peñas en Zaragoza, que no es solo festivo, sino que tiene trascendencia social y se tiene que establecer un marco estable para que tengan un espacio de referencia en las fiestas del Pilar. Eso no supone dar un espacio a dedo, porque Interpeñas no es una empresa al uso, sino que se adapte al marco de colaboración a lo que son una entidad dinamizadora y cultural".

HUMILDAD

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha dicho que "no se entienden unas fiestas, y no solo las del Pilar, sin las peñas, que además tiene carácter reivindicativo y un papel social durante todo el año".

Por ello, ha asegurado no entender que no haya un espacio peñista cuando se sabía que iba a caducar la concesión de los espacios. "ZeC no ha sabido gestionar los tiempos y la ciudad va a pagar esa falta de previsión".

Además del "mal trato dado a las peñas", Sara Fernández ha lamentado el "oscurantismo" en la gestión de los espacios y ha reclamado conocer los expedientes.

Por su parte, la concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, "tiene mucho que ver" en lo que ha pasado en Interpeñas. "Alguien se lo tiene que decir porque cuando se asfixia se acaba resquebrajando. Con sus pocas ganas de que Interpeñas tuviera un espacio para los 14.000 peñistas ha acabado ahogándolos".

Para Ranera, lo importante no es solo el espacio físico, sino el espíritu y que las peñas estén mezcladas en las calles y en el pregón y le ha recomendado humildad a Rivarés porque "hasta la realeza la tiene en muchos momentos".

Le ha dicho que "sus gracias generan problemas muy serios y se pierden 400 empleos" y ha comparado esta situación con el mandato de Belloch, "cuando había ganas de llegar a acuerdos mirando siempre por la ciudad".

"NO VOY A PREVARICAR"

Rivarés ha rebatido que nadie duda del relevante papel de las peñas en la ciudad durante todo el año y en los barrios, como revela la exposición del Torreón Fortea.

"Lo que no voy a hacer nunca jamás es prevaricar. Igual hay un problema de gestión, pero hay que saber de quien". Ha recordado que hay un convenio de colaboración por importe de 55.000 euros con Zaragoza-Cultural firmado el pasado 12 de febrero.

En su intervención ha relatado que la Policía Nacional rechazó las propuestas de Interpeñas de ubicarse bajo la Torre del Agua, en la calle Miguel Servet o en el Parking Sur de la Expo.

También ha relatado el proceso del Parking Norte de la Expo cuando el 23 de noviembre se pide al Gobierno de Aragón la renovación del convenio al ser el propietario del suelo de este espacio, que se concede el 11 de julio y dos días después, el 13 de julio salen los pliegos a concurso, ha expuesto Rivarés para dejar claro que "serán unas fiestas fantásticas" con más de 500 actos.

"EN CONTRA DE LA GENTE"

La concejal del grupo municipal del PP, María Navarro, ha criticado que no haya Parking Norte de la Expo y que más de 40.000 jóvenes se queden sin esa programación festiva y sin espacio para los peñistas, ambos de referencia, y los perjudicados son los ciudadanos.

"El Gobierno que venía a gobernar para la gente parece que lo hace en contra de la gente y su intervención se ha basado en echar la culpa a todo el mundo, pero el problema lo ha generado usted con su gestión", ha observado.

La 'popular' ha considerado que Rivarés tendría que haber reducido los plazos a la mitad para sacar los pliegos del Parking Norte de la Expo ante la "tardanza del PSOE" en autorizar el uso.

"No se creen el Pilar", ha enfatizado Navarro, y le ha preguntado a Rivarés si quería que las peñas tuvieran un espacio, pidiéndole "legalidad" para todo también ante los "ocupas" de la antigua cárcel de Torrero o el Centro Social Luis Buñuel, como también le había recordado la portavoz de Cs.