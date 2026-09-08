La Universidad San Jorge da la bienvenida al nuevo curso con más de 1.300 alumnos de nuevo ingreso - USJ

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge (USJ) ha dado la bienvenida a los más de 1.300 alumnos de nuevo ingreso que comienzan este curso sus estudios con una jornada en la que han podido conocer a sus nuevos compañeros y profesores, así como los servicios y oportunidades que el centro docente pone a su disposición durante su etapa universitaria.

A lo largo del día, los estudiantes han profundizado en las distintas actividades sociales, culturales y deportivas que organiza la Universidad, en las opciones de formación en idiomas, propuestas de cultura, y en los servicios de orientación y atención psicoeducativa, así como los recursos de apoyo para estudiantes con necesidades específicas.

Una propuesta que busca acompañar a los alumnos más allá de las aulas y favorecer una experiencia universitaria completa. Para los nuevos alumnos, el comienzo de la etapa universitaria está marcado por la ilusión de conocer gente, descubrir nuevas experiencias y empezar a construir su futuro.

Entre los nuevos estudiantes se encuentran también los más de 100 alumnos procedentes de otras universidades. En concreto, 72 son Erasmus, 20 proceden de países extracomunitarios y nueve participan en el programa SICUE.

Estos estudiantes de 23 nacionalidades pertenecen a 52 universidades de 22 países diferentes, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Corea del Sur, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Taiwán y Turquía.

UN CURSO CON MÁS DE 4.500 ESTUDIANTES

La jornada de bienvenida inicia un curso académico 2026-2027 en el que la Universidad San Jorge contará con más de 900 nuevos alumnos de grado, más de 130 estudiantes de máster universitario, cerca de 80 que cursarán un título propio y casi 200 que comenzarán sus estudios en USJ Sénior.

En total, la Universidad supera este curso los 4.500 estudiantes, un alumnado que refleja el creciente carácter internacional del campus y su capacidad para atraer estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas.

En la actualidad, la USJ cuenta con 463 estudiantes internacionales, que representan el 12% del alumnado y proceden principalmente de Francia, Italia, Rumanía, Países Bajos, China, Irlanda, Alemania, Dinamarca, México y República de Corea.

A ellos se suman 419 estudiantes españoles procedentes de fuera de Aragón, lo que supone el 14% del alumnado nacional. Navarra, La Rioja y el País Vasco continúan siendo los principales lugares de origen de estos estudiantes, seguidos de Castilla y León y Cataluña.

NOVEDAD

Una de las principales novedades del curso será el edificio Innova, el octavo del campus universitario. Con una superficie de 1.600 metros cuadrados, se ubica junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, y permitirá ampliar los espacios destinados a la simulación avanzada y al uso de tecnologías inmersivas de diversas titulaciones.

El nuevo edificio cuenta con un pabellón integrado en el entorno natural del campus gracias a su cristalera, con espacios luminosos y flexibles destinados a la actividad docente. Dispone de dos niveles adaptados a la topografía del terreno, seis aulas, espacios polivalentes y nuevas áreas para estudiantes orientadas a favorecer metodologías de aprendizaje basadas en la experiencia y la práctica.

La ampliación del campus continuará durante este curso con la construcción de un noveno edificio de 2.600 metros cuadrados, que estará conectado con el Edificio de Estudiantes y la Escuela de Arquitectura y Tecnología. El nuevo espacio, cuya construcción comenzó a finales de 2025, albergará talleres creativos y de fabricación digital, tecnología inteligente, laboratorios de aprendizaje, aulas, despachos y espacios colaborativos para favorecer el trabajo interdisciplinar entre estudiantes y profesores.

A estas infraestructuras se suma la apertura del nuevo Laboratorio de Ciencias Biosanitarias, el quinto de la Facultad de Ciencias de la Salud, destinado al desarrollo de actividades prácticas y técnicas experimentales aplicadas a la formación biosanitaria.

NUEVAS TITULACIONES VINCULADAS A LA TECNOLOGÍA Y A LA IA

En el ámbito académico, la principal novedad del curso es la puesta en marcha del grado en Traducción y Tecnologías del Lenguaje Aplicadas, que responde a la transformación del sector de los idiomas, impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial y el uso avanzado de datos lingüísticos.

En posgrados, el nuevo Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada inicia su primera edición con el objetivo de formar profesionales capaces de diseñar, desarrollar e implementar soluciones basadas en inteligencia artificial en diferentes sectores.

Esta nueva titulación se suma a la apuesta que la Universidad San Jorge mantiene desde 2023 por la inteligencia artificial, año en el que puso en marcha el único grado en IA en Aragón. Con esta novedad, la Universidad amplía a nueve másteres universitarios su oferta de posgrado.

Además, comenzará la primera edición del Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial: Estrategia, ROI y Gobernanza, dirigido a profesionales de distintos ámbitos que buscan comprender el impacto de esta tecnología en la toma de decisiones y en los procesos de transformación de las organizaciones.