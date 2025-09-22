La Universidad San Jorge lanza la tercera edición del Premio José Ángel Fuertes

Archivo - La USJ lanza la tercera edición del Premio José Ángel Fuertes. - RAPIDEYE/ ISTOCK - Archivo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge ha lanzado la tercera edición del Premio José Ángel Fuertes, sacerdote diocesano que durante gran parte de su vida estuvo ligado a instituciones educativas.

Con esta iniciativa, la USJ desea contribuir a la reflexión, investigación, redacción y publicación de contenidos vinculados a temas humano-cristianos en el contexto universitario, profesional y social, han indicado desde la institución universitaria.

En este concurso pueden participar las personas, mayores de edad, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, que envíen ensayos inéditos, originales y escritos en castellano.

El tema seleccionado es "Esperanza", elegido por el Papa Francisco para el año jubilar 2025. Los participantes podrán redactar monografías o ensayos sobre el tema en general o sobre aspectos más concretos desde el punto de vista de distintas áreas.

El concurso ofrece al ganador, la edición de la obra seleccionada y un premio en metálico.

JOSÉ ÁNGEL FUERTES

José Ángel Fuertes fue un sacerdote diocesano que durante gran parte de su vida estuvo ligado al ámbito de la educación. Primero en la Obra Diocesana Santo Domingo de Silos y luego en la Fundación San Valero, formando parte del equipo -como patrono y como capellán- que empezó a poner los cimientos de la Universidad San Jorge.