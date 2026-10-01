La Universidad San Jorge recibe a alumnos de USJ Diversa, programa pionero de inclusión para jóvenes con discapacidad

Alumnas de la 1ª edición de USJ Diversa. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge ha recibido este jueves a los 18 alumnos de la segunda edición de USJ Diversa, el Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista. Esta iniciativa tiene como objetivos favorecer la autonomía personal, desarrollar competencias sociolaborales y facilitar la inclusión de los estudiantes en el mercado laboral.

Durante el acto de bienvenida, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha animado a los nuevos estudiantes a aprovechar las oportunidades que les ofrece esta etapa universitaria y ha destacado el valor de aprender conjuntamente, y ha manifestado lo siguiente: "Estoy segura de que vais a vivir una experiencia inolvidable. A partir de hoy sois universitarios y es un orgullo para todos nosotros".

Carrascal ha subrayado que, además de adquirir nuevas destrezas, la experiencia universitaria estará marcada por las personas que acompañarán a los estudiantes durante el programa. "Sois vosotros los que vais a liderar esta experiencia de aprendizaje, pero nosotros también vamos a aprender de vosotros. Hoy en día, las capacidades diferentes son las que hacen a cada uno especial; lo diferente es excepcional y vosotros lo sois", ha afirmado.

La rectora ha trasladado que uno de los principales objetivos de la Universidad San Jorge es "poner en valor el potencial de cada persona", identificarlo y promoverlo. En este sentido, les ha animado a "ser curiosos, preguntar y aprovechar las oportunidades que ofrece la universidad", tanto en el ámbito académico como en las actividades culturales, deportivas y en los espacios naturales y arquitectónicos del campus.

Por su parte, la directora regional de Inserta Empleo en Aragón y Navarra, Lorena Basols, ha resaltado la importancia de la colaboración entre instituciones para avanzar en la inclusión sociolaboral de los jóvenes con discapacidad. "Gracias a la Universidad San Jorge por abrir sus puertas a estos jóvenes, porque la universidad no solo sirve para adquirir conocimientos, sino que también es un espacio donde se construyen oportunidades y proyectos de vida", al tiempo que ha animado a los estudiantes a afrontar esta nueva etapa "con ilusión, curiosidad y valentía".

La representante de Inserta, entidad de Fundación ONCE especializada en la inserción laboral de las personas con discapacidad, ha expuesto que es necesario contar con instituciones comprometidas que contribuyan a eliminar las barreras que todavía existen, para que las personas con discapacidad puedan desarrollar todo su potencial. Entre ellas, ha citado las barreras "comunicativas, educativas y tecnológicas", así como aquellas relacionadas con las expectativas y la forma en que se percibe a las personas con discapacidad.

En este sentido, ha defendido la necesidad de construir "una universidad más abierta y diversa" donde la inclusión no solo se construya desde las palabras, sino también a través de los hechos y confiando en la capacidad de las personas.

ALUMNOS

La experiencia de los participantes de la primera edición de USJ Diversa ha servido también para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. Lucía García, estudiante de la primera promoción, ha recordado los nervios del primer día y cómo, con el paso del tiempo, el grupo se convirtió en una parte fundamental de su día a día: "El primer día estaba muy nerviosa, pero cuando va pasando el tiempo haces un grupo que se convierte en familia".

También Marta Ibáñez, alumna de la primera edición, ha dicho que la incertidumbre y los miedos estuvieron presentes al comienzo de la experiencia, pero que afrontarlos fue parte del aprendizaje. "Hay que confiar en uno mismo y en el programa, porque si tienes esta ocasión, aunque tengas miedo, tienes que aprovecharla".

Marta ha remarcado especialmente las experiencias vinculadas al deporte inclusivo, las clases de inglés y las actividades de competencias digitales, en las que los estudiantes llegaron a crear sus propios personajes. "No te llegas a imaginar cómo llegamos a trabajar con esa fluidez. Fue mágico", ha recordado.

Las dos alumnas han dado también algunos consejos a los nuevos estudiantes de USJ Diversa. Lucía les ha animado a "seguir vuestras metas, ser vosotros mismos, dejar a un lado la vergüenza y no rendirse". Marta, por su parte, les ha recomendado "fluir en el día a día", confiar en el acompañamiento que encontrarán durante el curso y "daros el tiempo necesario".

FORMACIÓN UNIVERSITARIA CON IMPACTO REAL

La Universidad San Jorge es una de las 36 universidades españolas beneficiarias del programa UniDiversidad, una iniciativa cofinanciada por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cuyo objetivo es combatir el desempleo juvenil entre las personas con discapacidad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Fundación ATADES, Plena Inclusión y Fundación Down Huesca y ofrece una formación integral basada en metodologías activas e innovadoras, adaptadas a las necesidades de cada estudiante. A lo largo del curso, los participantes cursarán materias funcionales, humanísticas y profesionales, desarrollarán competencias digitales y compartirán actividades y proyectos con estudiantes de diferentes grados universitarios.

El programa consta de 36 créditos e incluye 220 horas de formación presencial, de las que 150 corresponden a sesiones docentes y 70 a actividades inclusivas compartidas con alumnado universitario. A ello se suman 200 horas de prácticas curriculares en empresas y entidades colaboradoras, una experiencia clave para facilitar la transición al mercado laboral.