Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón y AWS lanzan un programa pionero de innovación en inteligencia artificial

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha asistido a la presentación de un programa pionero de innovación en inteligencia artificial. Se trata de impulsar nuevas iniciativas formativas y tecnológicas, gracias a un convenio entre la Universidad de Zaragoza, Amazon Web Services (AWS) y con el apoyo del Gobierno de Aragón.

Este programa acelerará la formación en inteligencia artificial (IA) y computación en la nube de toda la comunidad universitaria. A partir del primer trimestre de 2026, estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios tendrán acceso gratuito a cursos de AWS Skill Builder, con formación en IA, cloud y herramientas avanzadas de AWS.

Como parte de este innovador programa, el próximo 11 de febrero de 2026 se celebrará en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza una hackathon de IA generativa con AWS PartyRock, herramienta gratuita de AWS que facilita la creación rápida de aplicaciones generativas.

De forma adicional, la Universidad ha puesto en marcha la Cloud Research Unit (CRU), unidad coordinada desde el Vicerrectorado de Estrategia Digital e IA, para apoyar a grupos de investigación en el uso de infraestructura y servicios de AWS sin coste, con formación y acompañamiento técnico. También se creará un repositorio de proyectos y una jornada de excelencia para reconocer trabajos destacados, incluidos TFGs y TFMs.

Asimismo, y de manera conjunta con el Gobierno de Aragón, se lanzará el IA Developer Hub, un entorno real para que el estudiantado desarrolle proyectos avanzados con tecnología profesional y apoyo especializado. El programa se completa con formación específica en centros de datos impartida con la colaboración de AWS.

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha afirmado que "desde el Gobierno de Aragón, asumimos que la revolución tecnológica y digital no es una opción. Es una realidad que condiciona la empleabilidad, la competitividad y la autonomía de nuestros estudiantes".

En este sentido, ha destacado: "Estamos apostando por democratizar el acceso a la inteligencia artificial y a la computación en la nube, integrando estas competencias en la formación universitaria". Ha aseverado que la IA "es clave para el futuro profesional de nuestros egresados y queremos que durante su etapa universitaria estén preparados para liderar esta transformación".

Ha añadido la consejera autonómica que "estamos formando el talento que construirá el futuro de nuestra comunidad y debemos dotarlo de todas las herramientas posibles".

Por su parte, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha señalado que "la Universidad de Zaragoza es la primera universidad española en poner en marcha este tipo de iniciativas tan ambiciosas, lo que deja patente el esfuerzo que se hace día a día por ofrecer una formación y unas oportunidades acompasadas a las necesidades sociales, a las demandas actuales".

En este sentido, el responsable de Programas Educativos y la Alianza Tech de AWS en España, Iñaki Bilbao, ha afirmado que "en AWS estamos comprometidos con la formación de los futuros profesionales que trabajarán con lo último en inteligencia artificial y tecnologías cloud".

"Este programa con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón democratiza el acceso a estas competencias críticas, preparando al talento aragonés para liderar la innovación tecnológica y reforzando nuestro compromiso de largo plazo con la región, donde invertiremos 15.700 millones de euros hasta 2033", ha apostillado.

Con estas iniciativas, la Universidad de Zaragoza refuerza su liderazgo en innovación digital y se posiciona como un referente en el uso académico y científico de tecnologías de inteligencia artificial y computación en la nube.