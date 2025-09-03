La Universidad de Zaragoza inicia el curso con alrededor de 27.000 estudiantes y más del 90% de las plazas cubiertas

Primer día de curso en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (Unizar) ha comenzado este miércoles el curso 2025-2026 con alrededor de 27.000 estudiantes de grado, más de 6.150 de ellos recién incorporados, y más del 90% de las plazas cubiertas en las 72 carreras que oferta.

La rectora de Unizar, Rosa Bolea, ha señalado que "en estos momentos hay 60 matrículas más que el curso pasado por estas fechas, lo que nos indica que es muy probable que se cubra el 95% de matrículas de nuevo ingreso al concluir el último llamamiento, el del 15 de septiembre, y esto indica también que la Universidad de Zaragoza sigue siendo una universidad atractiva para los estudiantes aragoneses y también para los estudiantes de todo el Valle del Ebro y de otros puntos de la península".

Por su parte, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha animado a los estudiantes a aprender y desarrollarse personal y profesionalmente en esta etapa tan importante de sus vidas y ha destacado "el esfuerzo" del Ejecutivo, siempre de la mano de la Universidad, para que la institución siga creciendo en plazas, grados y en calidad educativa y ha recordado que "este año se han creado 107 plazas de nuevo ingreso en grados STEAM de alta demanda social y laboral" .

PLAZAS DISPONIBLES EN ALGUNOS GRADOS

Las cifras de matriculación son muy positivas, pero sigue habiendo posibilidades de entrar a cursar estudios en la Universidad de Zaragoza.

La matrícula directa sigue abierta para cursar algunas enseñanzas como Ciencias Ambientales en el campus de Huesca; Bellas Artes en el campus de Teruel; Ingeniería de Datos en Procesos Industriales en el campus de La Almunia de Doña Godina; y Turismo, Geología, Historia, Historia del Arte, Lenguas Modernas y Estudios Clásicos en el campus de Zaragoza.

También se publicarán llamamientos, los próximos dos lunes, 8 y 15 de septiembre, para integrantes de las listas de espera, que podrían permitir algunas nuevas matriculaciones en los restantes grados en función de los movimientos que haya en ellas.

Las vacantes que se produzcan tras el periodo de matriculación de la convocatoria ordinaria y de los llamamientos públicos, serán cubiertas hasta el 15 de octubre por los integrantes de las correspondientes listas de espera, por riguroso orden de las mismas.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS UNIVERSITARIOS Y NOVEDADES

Para los 6.105 estudiantes que se incorporan por primera vez a la universidad se han preparado distintos actos de bienvenida entre el 1 y el 3 de septiembre en los que se les ofrece información sobre normativa de exámenes, realización de prácticas, programas de movilidad nacional e internacional, horarios de las bibliotecas, colegios mayores, actividades culturales, así como los distintos servicios de la universidad como el de Actividades Deportivas, el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM), la Oficina de Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD), el Gabinete Psicosocial, entre otros.

Estas jornadas sirven para explicar el funcionamiento general del centro, calendario, horarios, Programa de Orientación Universitaria-programa Tutor y Mentor (POUZ) al estudiantado de primero.

Al final de la jornada, en varias facultades se realiza una visita a las instalaciones.

Entre las titulaciones de grado, la principal novedad es la actualización de los planes de estudio de Geografía, Territorio y Medio Ambiente y de Gestión de Información y Contenidos Digitales, adaptándolos a las nuevas demandas del mercado laboral.

Hasta el 5 de septiembre también es posible preinscribirse en los másteres universitarios. Los trámites, dirigidos a quienes tengan título de grado o equivalente, se pueden realizar en la página web de Unizar.