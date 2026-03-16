La Universidad de Zaragoza inicia el trámite para implantar el grado de Ingeniería Aeroespacial en Teruel en 2027

Presentación del trámite para implantar el grado de Ingeniería Aeroespacial en septiembre de 2027 en el Campus de Teruel de la UZ - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (Unizar) ha iniciado el trámite para implantar el grado de Ingeniería Aeroespacial en el Campus de Teruel en el curso 2027-28 que contaría con 50 plazas iniciales y que se sumaría a los otros dos grados en Ingeniería Electrónica y Automática; e Ingeniería Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), además del programa conjunto de Ingeniería Informática y ADE.

Para hacer posible su implantación se ha constituido de forma oficial la comisión encargada de elaborar la memoria de verificación de la titulación, presidida por el coordinador del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática, Raúl Igual, y que estará formada por 13 miembros de la UZ y 5 especialistas externos.

Este equipo de trabajo tendrá que elaborar la memoria para llevarla al Consejo de Gobierno de la UZ y al Consejo Social para seguir el trámite que llevará la propuesta al Consejo de Universidades, Consejo de Ministros, autorización del Gobierno de Aragón e implantación en la fecha prevista de septiembre de 2027.

De este modo, el Campus de Teruel se sumará a otras nueve universidades españolas que ofertan estos estudios, que tienen una alta demanda y una empleabilidad del cien por cien de los graduados.

El coste de esta implantación alcanza los 900.000 euros en personal incluidos los docentes y otro tanto en infraestructuras, si bien no se precisará construir un edificio nuevo, aunque sí algunas instalaciones propias de este grado.

La presentación de este trámite lo han dado a conocer la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón en funciones, Claudia Pérez; el vicerrector de Política Académica, Luis Morellón; la vicerrectora de Teruel, María del Carmen Aguilar; y el director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Jesús Gallardo.

ESTRATÉGICA

Rosa Bolea ha explicado que el impartir esta titulación en el Campus de Teruel "no es una decisión aislada, sino una respuesta estratégica a una demanda real de talento". Es una profesión con pleno empleo, que está situada entre las 10 titulaciones con mayor tasa de actividad en España, un 98,1%, ha destacado.

Además, desde la UZ y Gobierno de Aragón, se pretende que Teruel sea un "polo de atracción de talento nacional, aparte de que en Teruel "hay mucho talento y eso lo tiene que conocer la sociedad aragonesa".

Este grado permitirá formar a los profesionales que diseñarán el futuro de la aviación, de los satélites y los sistemas espaciales, consolidando a la EUPT como un "centro de referencia" al argumentar que Teruel ofrece un "ecosistema único en Europa" al contar con el aeropuerto que "se ha sabido reinventarse" atrayendo numerosas empresas del sector de la innovación, con satélites, con cohetes.

A ello se suma el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) que cuenta con el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), que consta de dos telescopios profesionales de gran campo de visión, en la Sierra de Javalambre, con el "mejor cielo después de Hawai", ha apostillado la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez.

En rueda de prensa, Bolea ha subrayado que la Universidad de Zaragoza se convierte "en el motor que suministrará capital humano necesario para el crecimiento de este sector, junto con el resto de actores de la provincia".

Además, entre 200 y 240 nuevos estudiantes que se incorporarán de forma estable en el Campus de Teruel, que supondrá un "revulsivo económico directo para la ciudad", en alquileres, en comercio y en servicios que contribuirá de manera decidida a la diversificación y mantenimiento de servicios "clave" como es el de transporte. Se trata de proyecto de futuro que une ciencia, industria y desarrollo territorial, ha resumido.

Claudia Pérez Forniés ha expuesto que la creación de esta Ingeniería aeroespacial en Teruel es "plenamente estratégica" por parte del Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza para aprovechar todas esas potencialidades que brinda la provincia turolense en ese ámbito y además de reforzar el Campus de Teruel se busca convertir a la ciudad en "es polo de especialización, innovación y talento en materia aeroespacial que se da allí".

"UN SUEÑO"

Pérez Forniés ha detallado que la EUPT se forman en torno a 300 ingenieros en un campus que tiene en torno a 2.000 estudiantes. En septiembre de 2026 se implantará el primer curso de Medicina con 45 plazas, que es un "sueño" porque permitirá estudiar esta disciplina en las tres capitales aragonesas y en 2027 llegará el turno de la Ingeniería Aeroespacial, ha confiado.

"La Universidad de Zaragoza es palanca tractora, es fundamental para el motor de transformación social y para el crecimiento económico. Es una locomotora que expulsa tanta energía que si somos capaces de captarla arrastramos al resto de sectores de la sociedad. Y en lo económico es fundamental, pero también en lo social", ha ensalzado Pérez Forniés.

El vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, Luis Morellón, ha comentado que será un grado de cuatro años, de 240 créditos ECTS y académicamente de destaca por tres cosas.

Una de ellas atañe a las especialidades estratégicas que se han elegido porque este grado tiene una posibilidad de desarrollar cinco especialidades, pero en Teruel se desarrollarán solo dos de ellas, la de vehículos aeroespaciales y la de propulsión aeroespacial, que son las que tienen "mayor demanda y que están mejor alineadas con el ecosistema industrial de Teruel y de su aeropuerto". La segunda razón es la "alta demanda" por parte de los estudiantes, con una nota de corte en España, en las universidades más cercanas en las que se imparte esa titulación, que están entre el 13 y el 14 por lo que se ha mostrado convencida de que se atraerá a un alumnado "con alta motivación y alto rendimiento".

La tercera razón académica es por la "sinergia tan fuerte" que va a tener este grado con la investigación porque va a potenciar un alineamiento muy intenso el desarrollo de Aragón y especialmente en el entorno de las empresas de Teruel.

La vicerrectora del Campus de Teruel, Carmen Aguilar, ha calificado de "verdadero hito" implantar este grado que "va a hacer historia" en este campus. "Asumimos con responsabilidad y con el compromiso de trabajar para ofrecer un grado que responda a los valores de excelencia, innovación y rigor", ha enfatizado.

Ha observado que la implantación de esta nueva titulación en la EUPT es una "decidida e importante apuesta" por reforzar y afianzar su proyección y por generar nuevas oportunidades que, seguro se van a saber aprovechar" al argumentar que responde a una "demanda del tejido social y productivo del territorio".

Ha calificado de "especialmente ilusionante" este título porque es una disciplina "ligada a la innovación, al avance tecnológico y a los grandes retos de futuro", ya que abre nuevas oportunidades al estudiantado y a toda la comunidad universitaria que impulsa la investigación, conecta con el territorio y un sector estratégico, que es de enorme proyección como es la ingeniería aeroespacial.

El director de la EUPT, Jesús Gallardo, ha añadido que es la titulación "idónea" porque se alinea perfectamente "con todo el ecosistema que se está formando en Teruel alrededor del aeropuerto y de otros actores" entre los que ha citado el CEFCA y el Cluster Aeronáutico, Aeroespacial y Defensa de Aragón (AERA).

Gallardo ha asegurado que siempre ha habido una "buena disposición" por parte del tejido empresarial y de personas concretas dentro de las empresas del aeropuerto para colaborar también como profesores asociados, a lo que se sumará la posibilidad de hacer prácticas porque en alguna ocasión han requerido algún estudiante para comenzar a hacer prácticas y con la nueva titulación se podrá atender esa necesidad.