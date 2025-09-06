La universitaria de la UZ ganadora del premio Defensa y Yo: "Mi generación se calla muchas cosas y nos falta acción"

La estudiante del Grado de Periodismo en la Universidad de Zaragoza (UZ) y ganadora del V Premio Defensa y Yo, Ana Estaún Ortega, - ANA ESTAÚN

"Sin política no hacemos nada. Tenemos que interesarnos y fomentar el pensamiento crítico"

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Grado de Periodismo en la Universidad de Zaragoza (UZ) y ganadora del V Premio Defensa y Yo, Ana Estaún Ortega, ha animado a los jóvenes a expresarse para dar a conocer sus inquietudes. "Se puede hablar desde una mirada crítica y constructiva y poder aceptar la opinión de los demás, pero parece que nos estamos callando muchas cosas y nos falta más acción", ha opinado.

"Hay que lanzarse a hablar y no tener miedo a decir lo que piensas y sobre todo los jóvenes, que, a veces, se creen menos por ser jóvenes. Que se atrevan a expresarse totalmente", ha animado.

Ana Estaún Ortega ha logrado el citado premio entre más de 60 estudiantes de Relaciones Internacionales y de Derecho Internacional Público de los grados de Periodismo y Relaciones Internacionales de la UZ.

Este programa es una iniciativa de la Embajada y el Consulado General de Estados Unidos en España desarrollada por Helsinki España y con el apoyo de Indra. El objetivo es concienciar a los jóvenes universitarios españoles en materia de seguridad y defensa para proporcionarles herramientas conceptuales que les ayuden a entender el cambiante contexto global y proponer soluciones innovadoras.

Su trabajo "El Zeitenwende: de Star Wars a la guerra cibernética" le ha llevado a representar a la Universidad de Zaragoza y, junto a otros 15 estudiantes de universidades de España, participará en un viaje formativo en Bruselas, para conocer la sede de la OTAN, y la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen, en Alemania, pero, por el momento, tendrán que esperar porque les han comunicado que se ha aplazado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ana Estaún ha relatado que su participación en el programa "Política Pop. European Edition" del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) fue el detonante para empezar a interesarse en la participación y los foros de debate y animada por sus profesores decidió elaborar el ensayo que le ha llevado a ser la ganadora.

"No tenía ni idea de ciberseguridad, pero a partir de mi experiencia en el LAAAB aprendí mucho", ha reconocido, al igual que otro estímulo ha sido la encuesta del CIS del pasado mes de febrero que señala que el 12% de los jóvenes entre 18 y 24 años cree que un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático.

"Que los jóvenes estén informados y que participen en cosas ciudadanas, que no les dé miedo hablar", ha insistido al tener la impresión --en referencia al libro "La espiral del silencio"-- de que la actitud de los jóvenes es temerosa si sienten que su opinión es minoritaria y no está en consonancia con la predominante.

Por ello, a raíz de su experiencia ha defendido que entre los jóvenes se vaya creando conciencia e interés por la política. "Yo partía de la premisa de que no me interesaba la política en absoluto, pero, ahora, lo veo muy claro porque todo es política y nos tiene no solo que interesar, sino hacer ser partícipes activos".

"A mí --ha abundado-- la política me importaba menos cero y cuando empecé a asistir a estos foros me di cuenta de que, al final, la política lo es todo. Sin política no hacemos nada, si los jóvenes no nos revelamos un poco, si los jóvenes no nos interesamos vamos a dejar que la gente mayor hable por nosotros, cuando somos nosotros los que tenemos que interesarnos y fomentar el pensamiento crítico".

GUERRAS HÍBRIDAS

Sobre su trabajo ganador "El Zeitenwende: de Star Wars a la guerra cibernética", ha detallado que el término 'Zeitenwende', que significa cambio de era y lo acuña el excanciller alemán Olaf Scholz, le sirve para trasladarlo al momento actual en el que las guerras que se libran no son tan convencionales, sino que son híbridas, son amenazas más invisibles.

Así, ha querido establecer cierto paralelismo entre la época de la Guerra Fría, librada en los años 80, con las guerras híbridas más imprevisibles y menos cruentas de la actualidad, siendo ambos momentos de transición y cambio.

"El trabajo lo tenía que redactar en febrero y estaba muy reciente la toma de posesión de Donald Trump, la guerra en Gaza... estaban pasando mucha cosas y yo veía el 2025 como un libro en blanco y pensaba que era el inicio de un cambio. Los ciberataques también estaban a la orden del día con lo cual hice un juego de palabras para mi trabajo", ha contado.

Esta joven, de 26 años, posee el grado en Comunicación Audiovisual y este curso académico terminará el grado de Periodismo también en la Universidad de Zaragoza.