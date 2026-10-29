El universo Playmobil se puede ver en Belchite en una gran exposición por una causa solidaria

El pabellón polideportivo de Belchite acogerá este puente de Todos los Santos la muestra de Playmobil. - AYUNTAMIENTO DE BELCHITE

BELCHITE (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El universo de los 'clicks' regresa a Belchite. El pabellón polideportivo de la localidad acogerá los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre la II Exposición de Playmobil, una propuesta de ocio que vuelve al municipio tras el éxito cosechado en su primera edición hace dos años. La muestra va acompañada de una tómbola benéfica.

La cita, con acceso libre y gratuito para todos los públicos, aspira a repetir el tirón de afluencia de su estreno y consolidarse como un reclamo clave para la comarca durante el próximo puente festivo. El recinto no solo albergará curiosos montajes en miniatura, sino que transformará el espacio en un punto de encuentro.

Entre los grandes alicientes de esta edición destaca el espacio creativo reservado para jóvenes de entre 5 y 18 años, quienes tendrán la oportunidad única de diseñar y montar sus propios dioramas. El programa se completa con talleres infantiles de manualidades, pintacaras, el tradicional juego del 'buscaclicks'; y diversos sorteos.

Asimismo, la feria contará con la presencia de tres tiendas especializadas en coleccionismo, convertidas en parada obligatoria para quienes buscan conseguir piezas diferentes o exclusivas.

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha mostrado su emoción ante el retorno de una cita que ya dejó un gran sabor de boca en su edición anterior. "Nos hace una gran ilusión volver a abrir las puertas de esta exposición. Hace dos años vimos cómo el pabellón se llenaba de diversión y consideramos que había que repetir. Es una de esas iniciativas pensadas para disfrutar en familia. Un plan que conquista por igual a los más pequeños y a los mayores que guardamos un cariño especial por estos muñecos", ha destacado Pérez.

UNA INICIATIVA SOLIDARIA

Además, la muestra tiene también un firme compromiso social. Esta segunda edición ha organizado una tómbola benéfica, cuya recaudación total irá destinada íntegramente a la asociación Mi Princesa Rett, entidad dedicada a promover la investigación sobre esta enfermedad rara y a respaldar a las familias.

En este sentido, el alcalde de Belchite ha subrayado el valor humano que rodea a todo el evento. "Desde el Ayuntamiento queríamos que este encuentro tuviera un propósito que fuese más allá del propio entretenimiento. En Mi Princesa Rett hacen una gran labor y es una satisfacción poder aportar nuestro grano de arena para dar visibilidad a su lucha y recaudar fondos para la investigación".