Unizar ofertará 58 plazas de nuevo ingreso más que el curso anterior, entre ellas 45 de Medicina en Teruel

Archivo - Acceso a la ciudad universitaria de Zaragoza, campus de la plaza San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (Unizar) ha acordado la oferta de 6.861 plazas de estudiantes de nuevo ingreso para las titulaciones de grado para el próximo curso, 58 más que en el curso anterior, entre las que destacan las 45 del Grado de Medicina en el Campos de Teruel, que se impartirá por primera vez en el curso 2026-2027.

Otra de las novedades del próximo curso académico será el Grado en International Business en Zaragoza, que contará con 75 plazas de nuevo ingreso, ha informado Unizar.

Asimismo, aunque pendiente de aprobación, la institución académica ofertará cinco plazas de nuevo ingreso en un nuevo programa conjunto de Filología Hispánica y Estudios Clásicos, que supondrá un ajuste de otras cinco plazas en estos estudios.

Otros de los grados que aumentarán sus plazas de nuevo ingreso son los Estudios en Arquitectura, que ofertan 75 plazas --cinco más que el curso pasado--, y el grado en Ingeniería Mecatrónica con 60 plazas --cuatro nuevas--.

En cuanto al Campus de Huesca, el Grado de Gestión y Administración Pública ofertará 25 plazas de nuevo ingreso en su modalidad presencial y otras 40 en modalidad virtual, lo que supone un aumento de 15 con respecto al curso pasado.

Por último, el Consejo de Gobierno de Unizar ha ratificado la oferta de plazas de cambio de estudios de grado para el próximo periodo.