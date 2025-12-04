Up Lifting invertirá 10 millones de euros en ampliar sus instalaciones en PLHUS y creará 30 nuevos empleos

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado la empresa Up Lifting junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el director gerente de Walqa, Carlos Ortas, y el director de Up Lifting, Roberto Garzo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Up Lifting invertirá 10 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus). Un crecimiento centrado en el sector de la defensa con el que la empresa pretende triplicar su producción y crear 30 nuevos empleos especializados, lo que elevará la plantilla actual de 85 personas --incluye el proveedor Gaipu, en el polígono Sepes-- hasta los 120 trabajadores.

Los detalles del proyecto han sido dados a conocer este jueves durante la visita de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, quien ha estado acompañada de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el director gerente de Walqa, Carlos Ortas; y el director de Up Lifting, Roberto Garzo.

Para la vicepresidenta, la empresa oscense muestra "el potencial del sector de la defensa para la empresa aragonesa. Up Lifting crece de forma sostenida con producto propio. Es un ejemplo de innovación y eso le permite competir en un mercado con tanta capacidad como la defensa".

Vaquero ha destacado que el ejemplo de Up Lifting que "forma parte del catálogo del Ministerio desde hace años y además exporta más del 30% de su producción a países de todo el mundo".

Las nuevas naves de la empresa oscense estarán dentro de la parcela que el grupo tiene en Plhus. Actualmente la fábrica ocupa 8.000 metros cuadrados que llegarán a los 20.000 con las nuevas construcciones. Además de estos, la empresa tiene 10.000 metros adicionales en su actual ubicación.

Vaquero ha señalado Up Lifting es "el paradigma del potencial de nuestras empresas", atendiendo especialmente a otra de sus grandes fortalezas como considera que es "la capacidad para responder en sus procesos de fabricación a una demanda muy especializada y a medida". Una versatilidad que viene acompañada a juicio de la vicepresidenta "de precisión, especialización, atención y rigor", valores con los que demuestran ser "verdaderos sastres industriales del sector de defensa".

Un desempeño que ahora encuentra una gran demanda en el mercado ante el contexto internacional de rearme, según ha explicado el director general de la empresa, Roberto Garzo: "Hasta hace tres años, el 50% de la producción era civil y el 50% era militar. Desde los últimos dos años aproximadamente, ese porcentaje ha cambiado a un 80% militar y 20% civil".

Ello responde, según ha considerado, a que se ha generado "una necesidad de seguridad en Europa": "Durante 30 años seguramente no hemos tenido esa conciencia y ahora hay que hacer los deberes de 30 años y en menos tiempo".

Up Lifting suministra al Ejército español el 100% de maquinaria logística, pero también atiende pedidos de otros ejércitos: "Nosotros desde aquí, no es que seamos una empresa de Huesca o aragonesa, sino que tenemos capacidad de diseño, de montaje y de fabricación de forma autónoma, con personal 100% aragonés, para suministrar las máquinas más modernas de defensa a todos los países del mundo", ha destacado Garzo.

Así, ha detallado que la empresa ubicada en PLHUS ha suministrado material a los ejércitos de Francia, Alemania y Corea del Sur y que fabrica un modelo de máquinas que solo se hace en dos sitios del mundo: uno es Texas y el otro es Huesca.

HUB DE DEFENSA DE ARAGÓN

La empresa Up Lifting es uno de los miembros del Hub de Defensa de Aragón que continúa su evolución. En la actualidad son 150 las empresas que han solicitado la adhesión a dicho ecosistema impulsado por Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación del Gobierno en Aragón.

Una de las primeras medidas impulsadas fue la presencia por primera vez en la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad (Feindef) celebrada en mayo en Madrid.

La apuesta por el sector se completará en 2026 con la instalación un stand en la feria más importante del sector, Eurosatory, que se celebra en junio de 2026 en Paris y que reúne a 2.000 expositores de 61 países.

Para la vicepresidenta, "el trabajo del hub está dando resultados. Fue una apuesta del Gobierno desde el primer día que ha funcionado a corto plazo con proyectos como Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea que el Ministerio pondrá en marcha en el Aeropuerto de Teruel que creará unos 350 empleos".

Además, el Insituto Aragonés de Fomento ha lanzado dos programas de crecimiento y diversificación para pymes y startups con tecnología innovadora dualizable, con participación de más de 30 empresas; ha concedido ayudas para la digitalización de empresas y desarrollo de prototipos por valor de 850.000 con una parte específica para el sector y se ha lanzado un programa de retos de innovación abierta con convocatoria de ayudas y mentorización de proyectos con un presupuesto de 350.000 euros.