Urbanismo declara la ruina inminente al edificio de la calle Arcadas 38, cuya segunda planta se ha hundido

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado que va a declarar la ruina inminente del edificio de la calle Arcadas 38, cuya segunda planta se ha hundido sobre el primero, y este a su vez al nivel del suelo sin que se hayan producido heridos, ni daños personales.

El edificio, ubicado en la zona de La Magdalena en el Casco Histórico, y con alto índice de ocupación ilegal, está desalojado, ya que los crujidos habían alertado a los residentes.

Los técnicos de Inspección Urbanística han elaborado el análisis del edificio y su entorno en el que también se ha empleado la unidad de drones del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza para realizar la inspección.

El edificio, que contaba con requerimientos de Urbanismo a la propiedad para subsanar sus deficiencias, tiene un colapso de dos forjados y la estructura está muy afectada por múltiples patologías relacionadas con la humedad.

El colapso no ha afectado a los edificios colindantes y mientras se proceder a declarar la ruina inminente del edificio se va a comenzar con el apuntalamiento preventivo para garantizar los futuros trabajos con seguridad.

ALTERNATIVA DE ALOJAMIENTO

Asimismo, se han clausurado los dos accesos al inmueble: el principal y un acceso al patio por calle lateral. El tramo de la calle desde la esquina de la plaza San Agustín hasta finalizar la fachada del inmueble de la calle Arcadas 38 permanecerá cerrada al tránsito y con vigilancia policial.

Los servicios sociales municipales han ofrecido alojamiento provisional a los 15 residentes, 5 de ellos menores, si bien todos ellos lo han declinado al contar con alternativas.

Este viernes tienen cita en el Centro Municipal de Servicios Sociales El Boterón, de La Magdalena, para analizar su situación de forma más detenida.

Tras el derrumbe se han personado dos arquitectos de Urbanismo para analizar la situación estructural del inmueble, además de una empresa especializada por si hubiera que tomar alguna medida de seguridad preventiva, como un apuntalamiento.

También la Policía Local ha activado el protocolo de emergencia para ofrecer alojamiento provisional por parte de los servicios sociales municipales a aquellas personas que lo requieran, que finalmente han declinado al tener alternativa habitacional.