Urbanismo replica al PSOE que "no hay ninguna propuesta municipal para reconvertir Fuenclara en hotel"

Fachada del Palacio de Fuenclara - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha replicado al grupo municipal del PSOE que el palacio de Fuenclara lleva 30 años sin ningún proyecto y, en la actualidad "no existe ninguna propuesta municipal para su reconversión en un espacio hotelero" después de que los socialistas se hiciera eco de varias informaciones periodísticas sobre que varias cadenas hoteleras estarían interesadas en este edificio del siglo XVI.

No obstante, desde el Gobierno de Zaragoza han lamentado el "cinismo" de la portavoz socialista, Lola Ranera, dado que fue un gobierno del PSOE el que, entre otros proyectos, convirtió la patrimonial Estación de Canfranc (Huesca) en un hotel de lujo, que costó 37,9 millones de euros públicos, 11 millones más de lo inicialmente presupuestado.

Pero también impulsó algunas hospederías como la de San Juan de la Peña, la de Roda de Isábena o el Hotel & Spa Palacio La Iglesuela del Cid. "Entre tanta hipocresía --ha recordado el Gobierno municipal-- el PSOE sube de decibilios su desnortada estrategia municipal olvidando que cuando la izquierda gobernó la ciudad no se acordó ni un segundo de dicho palacio".

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha criticado que "si por algo se caracteriza el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza es por poner palos en la rueda y por predicar sin haber dado nunca a trigo".

Serrano ha precisado que primer no existe ninguna propuesta municipal para su reconversión en un espacio hotelero y ha apostillado que Fuenclara lleva 30 años sin ningún tipo de proyecto y en los 16 años de gobierno de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza "no encontraron ni un minuto para preocuparse por el Palacio de Fuenclara", ha afeado.

Ha sido el Gobierno municipal del PP, el que ha tenido que invertir desde el año 2019 para la consolidación de determinadas estructuras, la conservación de la caja de escaleras y otras cuestiones relacionadas con la conservación del equipamiento.

A juicio de Serrano, cuando el PSOE gobierna "no se ocupa mínimamente del patrimonio o de manera muy escasa, y además contribuye a su degradación" para poner de ejemplo el "paradigmático" caso de Giesa en Las Fuentes, en el que durante 16 años el Partido Socialista "lo único que hizo fue degradarlo" como atestiguan las 4.097 toneladas de basura que se sacaron en el año 2020 y 2021 de este edificio catalogado y sumido en un estado de "abandono absolutamente lamentable".

Serrano ha cuantificado el respeto del PSOE al patrimonio histórico de la ciudad en esos "4,1 millones de kilos de basura que se sacó de Giesa". Además, políticamente, el Partido Socialista cuando gobierna ha utilizado la fórmula de que equipamientos públicos en los que opera una empresa privada para citar la Estación de Canfranc.