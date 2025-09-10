La USJ acoge a sus más de 900 nuevos alumnos de grado en el comienzo de su etapa universitaria. - USJ

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge celebra este miércoles una jornada de bienvenida dirigida a los más de 900 alumnos de nuevo ingreso que estudiarán uno de los 26 grados y 11 dobles titulaciones que se imparten en la USJ.

Entre los estudiantes se encuentran los 100 alumnos del primer curso del grado en Medicina, que a lo largo de la tarde podrán conocer el campus y las instalaciones que utilizarán para su formación práctica.

Entre otras, la nueva sala de disección que se sumará al Espacio de Competencias Clínicas Avanzadas, en el que se encuentran boxes de urgencias, UCI, quirófano y sala de consulta para la simulación clínica de alta fidelidad. Además, conocerán los laboratorios equipados con la última tecnología, así como espacios innovadores para el estudio de la anatomía humana como la Mesa Anatómica Digital de Disección (Anatomage).

Asimismo, la USJ ha recibido esta semana a 109 estudiantes internacionales en movilidad Erasmus y extracomunitarios (universidades socias de fuera de la Unión Europea). También comienzan sus clases 11 estudiantes de movilidad SICUE (universidades socias de España).

Los alumnos internacionales proceden de 58 universidades socias ubicadas en 21 países diferentes: Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Turquía, Argentina, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Japón, México, Perú y Reino Unido.

CONOCERSE E INFORMARSE

Los alumnos de las diferentes titulaciones se han reunido en el campus para conocer a sus compañeros y profesores e informarse de los servicios que ofrece la USJ, como actividades sociales, culturales y deportivas, formación en idiomas, orientación y atención psicológica y apoyo para estudiantes con necesidades específicas, entre otras oportunidades que se ofrecen para vivir la mejor experiencia universitaria.

Además, han participado en actividades lúdicas como futbolines, tenis de mesa, fotomatón, plantación de lavanda y una iniciativa que buscaba que el alumno conectara con su yo del futuro a través de una carta que reflejara sus propósitos.

NUEVO CURSO ACADÉMICO 2025-2026

En este curso académico que empieza este jueves, la Universidad San Jorge recibirá a 1.300 estudiantes de nuevo ingreso: más de 900 nuevos alumnos de grado, alrededor de 200 que estudiarán un máster universitario, más de 50 que cursarán un título propio y casi 200 que comienzan un título en USJ Sénior.

Como novedad, la USJ pone en marcha el Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral. Educación, competencias sociolaborales y autonomía para personas con discapacidad intelectual (USJ DIVERSA), para el que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+ y de Fundación ONCE, la colaboración de Atades y el respaldo de Fundación Down Huesca. Este programa abre su primera edición con sus 18 plazas cubiertas.

En total, más de 5.100 estudiantes se formarán este curso en la Universidad San Jorge en alguno de sus 26 grados y 11 dobles titulaciones, ocho másteres universitarios, títulos propios y doctorados.

OFERTA ACADÉMICA

Con respecto a la oferta académica de másteres universitarios, la Universidad San Jorge comienza este curso la primera edición del máster en Biomecánica de la Locomoción Humana, cuyo fin es formar a los alumnos en las últimas tendencias del sector para que sean capaces de diseñar, implementar y llevar a cabo evaluaciones biomecánicas para los diferentes modos de locomoción humana.

Así, la oferta de posgrado se amplía a un total de ocho másteres universitarios y ofrece títulos propios que se pueden cursar en diferentes modalidades y que están alineados con las necesidades de las empresas.

En esta línea, este curso se estrena la primera edición del título de experto en Business Analytics & Strategic Data Management y el Curso de Inteligencia y Geoestrategia en Mercados Internacionales. Con el fin de ofrecer una mayor especialización de los profesionales del sector, se pondrá en marcha este curso el Diploma de Especialización Universitario en Comunicación en el Deporte.

Por otra parte, la Universidad San Jorge, en su apuesta por la transformación digital, la innovación y la internacionalización, oferta el Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Empresas y el título de Experto en Chief Transformation Officer (CTO), con el objetivo de ofrecer formación eminentemente práctica adaptada al ámbito empresarial.

De cara al curso 2026-2027, cuyo proceso de admisión comenzará el próximo mes de octubre, destaca el nuevo grado en Educación Social, que refuerza la oferta de la Universidad San Jorge en el área de Educación, en la que ya se imparten los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y la doble titulación de ambas.

Uno de los objetivos principales de este título es formar profesionales con los conocimientos necesarios para generar acciones mediadoras que promuevan la inclusión social y cultural y el desarrollo personal y comunitario.

NUEVAS INSTALACIONES

Este curso académico también se va a caracterizar por la inauguración de nuevos espacios destinados a la formación práctica de los estudiantes, así como al impulso de nuevas tendencias en innovación educativa que apuestan por metodologías de enseñanza basadas en la formación experiencial.

Para ello, la Universidad ha impulsado espacios para estimular el trabajo colaborativo, las habilidades sociales y comunicativas y el pensamiento crítico.

En este sentido, en el Edificio Estudiantes se encuentra el Learning Lab, que consta de tres nuevas aulas abiertas, modulables y flexibles para el desarrollo de la actividad docente, académica e investigadora.

Asimismo, los estudiantes también pueden utilizar el Student Hub, un entorno de aprendizaje informal diseñado con la finalidad de ser una zona polivalente donde los alumnos puedan realizar trabajos cooperativos o disfrutar de un momento de ocio y descanso.