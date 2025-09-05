La USJ empieza el curso el día 11 con más de 1.300 nuevos estudiantes y todas las plazas de Medicina cubiertas

Archivo - Faculta de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge. - EUROPA PRESS - Archivo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge (USJ) comenzará el próximo 11 de septiembre el curso académico 2025-2026 dando la bienvenida a más de 1.300 estudiantes de nuevo ingreso, entre los que se encuentran los 100 alumnos del primer curso del Grado en Medicina, una titulación que empieza con todas sus plazas cubiertas.

Este curso académico, la USJ recibirá a más de 900 nuevos alumnos de grado, alrededor de 200 que estudiarán un máster universitario, más de 50 que cursarán un título propio y casi 200 que comienzan un título en USJ Sénior, ha informado la universidad privada.

Además, como novedad, la Universidad pone en marcha el Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral, Educación, competencias sociolaborales y autonomía para personas con discapacidad intelectual (USJ Diversa), para el que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+ y de Fundación ONCE, la colaboración de Atades y el respaldo de Fundación Down Huesca. Este programa abre su primera edición con sus 18 plazas cubiertas.

En total, más de 5.100 estudiantes se formarán este curso en la Universidad San Jorge en alguno de sus 26 grados y 11 dobles titulaciones, ocho másteres universitarios, títulos propios y doctorados.

Antes del comienzo de las clases, los estudiantes de nuevo ingreso de grado disfrutarán el próximo miércoles, 10 de septiembre, de una jornada de bienvenida en la que, además de conocer a sus compañeros y profesores, podrán informarse de los servicios que ofrece la USJ a los alumnos, como actividades sociales, culturales y deportivas, formación en idiomas, orientación y atención psicológica y apoyo para estudiantes con necesidades específicas, entre otras oportunidades para vivir la mejor experiencia universitaria.

CURSOS CERO

Asimismo, la USJ está ofreciendo varios cursos cero en la Facultad de Ciencias de la Salud y en la Escuela de Arquitectura y Tecnología.

Los alumnos de Farmacia y del doble grado de Farmacia y Bioinformática están asistiendo a clases para afianzar conceptos de ciencias y preparar contenidos de química, matemáticas y manejo de la herramienta excel.

Además, los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Tecnología están reforzando sus conocimientos de física básica repasando conceptos matemáticos, como el cálculo vectorial, para continuar con elementos fundamentales de la física, principalmente, la mecánica.

Por otra parte, la Universidad San Jorge recibirá el próximo martes a 109 estudiantes internacionales en movilidad Erasmus y extracomunitarios --universidades socias de fuera de la Unión Europea--.

También comenzarán sus clases 11 estudiantes de movilidad SICUE (universidades socias de España). Los alumnos internacionales proceden de 58 universidades socias ubicadas en 21 países diferentes: Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Turquía, Argentina, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Japón, México, Perú y Reino Unido.

OFERTA ACADÉMICA

Con respecto a la oferta académica de másteres universitarios, la USJ comienza este curso la primera edición del máster en Biomecánica de la Locomoción Humana, cuyo fin es formar a los alumnos en las últimas tendencias del sector para que sean capaces de diseñar, implementar y llevar a cabo evaluaciones biomecánicas para los diferentes modos de locomoción humana. Así, la oferta de posgrado se amplía a un total de ocho másteres universitarios.

Por otra parte, la USJ ofrece títulos propios que se pueden cursar en diferentes modalidades y que están alineados con las necesidades de las empresas.

En esta línea, este curso 25-26 comenzará la primera edición del título de experto en Business Analytics & Strategic Data Management, el Diploma de Especialización Universitario en Comunicación en el Deporte, y el Curso de Inteligencia y Geoestrategia en Mercados Internacionales.

Además, la USJ, en su apuesta por la transformación digital, la innovación y la internacionalización, oferta el Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Empresas y el título de Experto en Chief Transformation Officer (CTO), con el objetivo de ofrecer formación eminentemente práctica adaptada al ámbito empresarial.

De cara al curso 2026-2027, cuyo proceso de admisión comenzará el próximo mes de octubre, destaca el nuevo grado en Educación Social, que refuerza la oferta en el área de Educación, en la que ya se imparten los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y la doble titulación de ambas.

Uno de los objetivos principales de este título es formar profesionales con los conocimientos necesarios para generar acciones mediadoras que promuevan la inclusión social y cultural y el desarrollo personal y comunitario.

NUEVAS INSTALACIONES

Este curso académico también se va a caracterizar por la inauguración de nuevos espacios destinados a la formación práctica de los estudiantes, así como al impulso de nuevas tendencias en innovación educativa que apuestan por metodologías de enseñanza basadas en la formación experiencial.

Entre ellos, una nueva sala de disección que se sumará al Espacio de Competencias Clínicas Avanzadas, en el que se encuentran boxes de urgencias, UCI, quirófano y sala de consulta para la simulación clínica de alta fidelidad.

Además, los alumnos disponen de laboratorios equipados con la última tecnología, así como espacios innovadores para el estudio de la anatomía humana como la Mesa Anatómica Digital de Disección (Anatomage).

Del mismo modo, la USJ ha impulsado espacios para estimular el trabajo colaborativo, las habilidades sociales y comunicativas y el pensamiento crítico.

En este sentido, en el Edificio Estudiantes se encuentra el 'Learning Lab', que consta de tres nuevas aulas abiertas, modulables y flexibles para el desarrollo de la actividad docente, académica e investigadora y los estudiantes también pueden utilizar el 'Student Hub', un entorno de aprendizaje informal diseñado con la finalidad de ser una zona polivalente donde los alumnos puedan realizar trabajos cooperativos o disfrutar de un momento de ocio y descanso.