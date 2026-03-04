USJ, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro entregan cinco ayudas para proyectos de investigación

Entrega de las cinco becas de la Universidad San Jorge, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro a jóvenes investigadores. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ) ha entregado esta mañana cinco becas para la formación de investigadores, que cuentan con el respald ode la Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE), en un acto que ha ensalzado la colaboración entre universidad y empresa como motor del talento y la innovación.

Las ayudas tienen como objetivo impulsar el desarrollo de tesis doctorales y detectar jóvenes investigadores con alto potencial, ha informado la universidad privada.

El acto ha comenzado con la intervención del vicerrector de Investigación y Profesorado de la Universidad San Jorge, Jesús Carro, quien ha felicitado a los doctorandos por comenzar una carrera investigadora y ha agradecido el apoyo de las entidades colaboradoras por contribuir a la sostenibilidad de la investigación y ayudar "a sumar cantera de investigadores a la USJ".

CINCO BECAS

En primer lugar, se han entregado las ayudas de IQE a las alumnas María José Asensi y Aiara Garaialde. El director de Innovación y Desarrollo de la compañía, Jorge Pérez, ha subrayado que es "un placer acudir a una universidad que impulsa la investigación y mantiene una fuerte conexión con las empresas".

Pérez ha animado a las doctorandas a apostar por el talento y la formación continua: "Disfrutad del proceso y no os vengáis abajo ante las pequeñas dificultades que irán surgiendo".

A continuación, se han concedido las ayudas de la Fundación Banco Sabadell, entregadas por el director de Sabadell Professional en Aragón, Navarra y La Rioja, Luis Cánovas, quien ha señalado en su intervención que "apoyar a quienes hoy investigan es una de las mejores inversiones de futuro para la mejora de la Nota de prensa sociedad".

Cánovas ha recordado que, en los últimos años, la entidad ha colaborado con más de 40 alumnos becados y ha animado a los nuevos beneficiarios, Enzhe Nasyrova y Lucía Ventura, a investigar con espíritu crítico y a desarrollar su talento "sin límites".

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y CON EL FUTURO

Posteriormente, ha tenido lugar la entrega de la ayuda predoctoral a la investigación de la USJ a Pablo Díez, de manos de la rectora, Silvia Carrascal, quien ha clausurado el acto destacando que la jornada no solo ha servido para reconocer el esfuerzo de los jóvenes investigadores, sino también para celebrar "el compromiso compartido con el conocimiento, con la investigación y con el futuro". "Invertir en investigación no es nunca una apuesta inmediata ni sencilla. Requiere confianza, paciencia y convicción", ha afirmado.

En este sentido, ha enfatizado que "cuando una fundación y una empresa destinan recursos a apoyar tesis doctorales están enviando un mensaje claro: creen en el talento joven y en la universidad como motor de transformación económica y social".

Dirigiéndose a los doctorandos, la rectora les ha animado a aprovechar al máximo esta etapa, "atreveros a preguntar, a explorar caminos nuevos y a contribuir con vuestro trabajo a generar conocimiento útil y relevante para la sociedad".

"La investigación que hoy comenzáis no es solo un logro personal; es una aportación al bien común", ha concluido.

LOS PROYECTOS DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES

Aiara Garaialde analiza la efectividad de un programa de ejercicio físico específico para la mejora de la condición física de la población oncológica infantil.

La investigación de María José Asensio tiene como objetivo desarrollar combinaciones entre antibióticos de última generación y fotoquímicos que puedan promover la acción antimicrobiana del antibiótico previniendo la generación de resistencias microbianas.

Por su parte, Enzhe Nasyrova propone un enfoque innovador que combina las marcos teóricos de la economía circular y el urbanismo regenerativo con herramientas prácticas de análisis espacial para comprender cómo la forma y la función urbana influyen en el éxito del desarrollo de ciudades inteligentes.

Lucía Ventura combina bioinformática, farmacología y biología molecular para estudiar el impacto de los efectos neuroprotectores de las antocianinas en el estrés oxidativo y las enfermedades neurodegenerativas.

Por último, Pablo Díez pretende desarrollar en su tesis un 'software' avanzado con inteligencia artificial que integre el registro y análisis de todo tipo de variables biomecánicas para ayudar a procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para ofrecer un 'feedback' a los deportistas.