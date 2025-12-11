La USJ y TEVA Pharma renuevaN su cátedra para seguir colaborando en el impulso de la investigación farmacéutica

Desde su creación en 2023, esta colaboración ha impulsado diversas iniciativas en materia de investigación, innovación, docencia y divulgación científica. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge y TEVA Pharma han renovado este jueves la Cátedra TEVA-USJ, reforzando así su compromiso con el desarrollo de proyectos de investigación innovadores y la promoción del talento académico en el ámbito farmacéutico. Desde su creación en 2023, esta colaboración estratégica ha impulsado diversas iniciativas en materia de investigación, docencia y divulgación científica.

La financiación aportada en el marco de la cátedra ha permitido apoyar a todos los grupos de investigación del área farmacéutica de la Universidad San Jorge, dando lugar a resultados que incluyen: siete artículos científicos publicados, siete comunicaciones presentadas en congresos internacionales y seis en congresos nacionales, además de la concesión de dos becas doctorales.

La cátedra también ha apostado por el reconocimiento del talento de los estudiantes mediante la creación unos premios fin de grado que subrayan la importancia de integrar los conocimientos adquiridos durante el grado en Farmacia mediante la resolución de retos prácticos que simulan situaciones reales de la profesión.

Además, otra de las iniciativas destacadas ha sido la organización de dos ediciones del Congreso Nacional de Proyectos Fin de Grado de Farmacia, un espacio destinado a difundir los trabajos de investigación realizados por estudiantes de universidades españolas.

La primera edición, celebrada en julio de 2024, contó con la participación de 27 alumnos de seis universidades españolas, y la segunda edición, en julio de 2025, reunió a 30 estudiantes procedentes de ocho centros académicos.

La directora de la cátedra, Marta Uriel, ha destacado la relevancia de esta firma: "Renovar este acuerdo supone un gran hito, ya que potencia la cooperación en áreas de investigación, formación y divulgación de la farmacia que, a su vez, repercute en la sociedad y el sistema sanitario". Con esta firma, la Universidad San Jorge y TEVA Pharma consolidan un proyecto conjunto que continuará generando conocimiento, oportunidades y avances para el sector farmacéutico.