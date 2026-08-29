Utebo (Zaragoza) marca un gol por Aspace Zaragoza en una jornada de fútbol, redes y solidaridad

Utebo marca un gol por Aspace Zaragoza en una jornada de fútbol, redes y solidaridad - ASPACE ZARAGOZA

UTEBO (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

El campo de fútbol Santa Ana de Utebo (Zaragoza) ha acogido el partido benéfico en favor de Fundación Aspace Zaragoza. Este encuentro, impulsado por el creador de contenido zaragocista Aitor Mariscal Cano, 'elpumazgz', ha convertido el fútbol y el enorme altavoz de las redes sociales en una mañana de solidaridad, diversión y convivencia.

Desde primera hora se ha vivido un ambiente especialmente cercano. Una de las gradas ha reunido a Aspace Zaragoza, personas vinculadas a la entidad y amigos; enfrente, público que había acudido expresamente para sumarse a la causa solidaria. Entre ambas, sobre el césped, destacados influencers, youtubers y creadores de contenido procedentes de toda España que han participado y lo han dado todo para ofrecer espectáculo y apoyar a Aspace Zaragoza.

Los creadores se han repartido en cuatro equipos para disputar las semifinales y la final de un torneo en el que la rivalidad deportiva ha sido solo la excusa.

Nombres con audiencias millonarias como Esttik y Widler Soldier han compartido campo con 'elpumazgz' y con otros rostros conocidos del deporte y las redes, entre ellos la internacional aragonesa Marta Cardona, jugadora y embajadora del Zaragoza CFF; Andrea Arribas; Julia Penella, preparadora física del Zaragoza CFF; Gargantúa TV, Espía de Aragón, Poetas D'Calle, Aitor Corral, Josiko, Furbito, Kyyttos o Joel Cea.

MUCHO MÁS QUE FÚTBOL

Música, actuaciones y sorteos han acompañado una mañana planteada desde el principio como una gran fiesta solidaria, con la asociación Sonrisas, la presencia de personajes de The Mandalorian, y numerosos regalos aportados por empresas y entidades colaboradoras.

Sobre todo, la jornada ha permitido acercar Aspace Zaragoza a nuevos públicos y demostrar que la capacidad de convocatoria de las redes sociales puede ponerse también al servicio de una buena causa.

"La verdad es que la jornada ha sido muy emocionante. La oportunidad de poder juntar deporte y solidaridad y a una gran cantidad de creadores de contenido influencers e instagramers ha hecho posible una velada muy emocionante para la entidad", ha asegurado el gerente de Fundación Aspace Zaragoza, Pablo Escanero.

Además ha subrayado los muchos agradecimientos de la entidad "principalmente al organizador del evento, Aitor Mariscal Cano, elpumazgz, por esta pedazo de iniciativa y también al Utebo club de fútbol por la cesión de sus instalaciones, han hecho que hay sido muy fácil trabajar con ellos y seguro que en un futuro podremos seguir haciendo nuevas colaboraciones".

La recaudación del encuentro se destinará a la adecuación de la zona recreativa del centro escolar y el Centro de Día de Fundación Aspace Zaragoza, una entidad que desde hace más de 50 años acompaña a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines a lo largo de las distintas etapas de su vida, trabajando para favorecer su autonomía, participación, inclusión y calidad de vida y apoyando también a sus familias.

UNA INICIATIVA DE 'ELPUMAZGZ' QUE PIDE SEGUNDA PARTE

Buena parte del éxito de la jornada tiene detrás el empeño de 'elpumazgz', uno de los creadores de contenido zaragocista más populares en redes, que ha sido el impulsor de esta cita y ha conseguido sumar a numerosos compañeros y colaboradores alrededor de Aspace Zaragoza.

Un empeño que deja muy buen sabor de boca como él mismo ha valorado a la finalización del evento: "ha sido un eventazo de diez, la verdad. Hemos podido contar con todo el mundo que ha querido apoyar esta causa y sobre todo dar las gracias a Aspace y al Fútbol Club de Utebo, al Ayuntamiento de Utebo, y por supuesto, a la directiva, a Andrés y y Alfonso. Así que deseando que para próximos años podamos seguir colaborando y hacer un evento de estas condiciones".

El encuentro ha contado con el apoyo imprescindible del Utebo Fútbol Club y el Ayuntamiento de Utebo, y con la colaboración de Ambar Triple Zero, junto a numerosas empresas que han aportado productos y experiencias para los sorteos solidarios.