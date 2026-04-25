La vacunación infantil frente a la gripe mejora esta temporada en Aragón y alcanza el 53,6% en menores de 5 años

Jornada ‘Vacunación en Aragón: Retos y oportunidades’. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vacunación infantil frente a la gripe ha aumentado esta temporada 2025-2026 en Aragón. Esta mayor cobertura se ha producido incluso habiendo ampliado el grupo diana, que ha pasado de comprender a los menores de 6 a 59 meses en la temporada 2024-2025 a incluir a los niños desde los 6 meses hasta cumplir los 8 años.

La cobertura global ha aumentado un 3,4 % respecto a la temporada anterior, al pasar del 40 % en la campaña 2024-2025 al 43,4 % en la actual. Si se compara el mismo grupo poblacional que en la campaña pasada (6 a 59 meses), los resultados muestran una mejoría destacable, al crecer del 40 % al 53,6 % en la campaña actual, lo que supone un incremento de más de 13 puntos porcentuales en menores de 5 años.

Las novedades implementadas por el Gobierno de Aragón han contribuido a una mayor protección de los menores frente a la gripe. Este ha sido uno de los asuntos abordados en la Jornada 'Vacunación en Aragón: Retos y oportunidades', promovida por la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), que se ha desarrollado esta semana en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza.

Precisamente, del 24 al 30 de abril se celebra la Semana Mundial de la Inmunización, que tiene por objeto destacar la necesidad de actuar de forma colectiva y promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades. Este año lleva por lema 'Para cada generación, las vacunas funcionan'.

Durante la Jornada 'Vacunación en Aragón: Retos y oportunidades', la asesora de la dirección general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Departamento de Educación, Loreto Martín, ha expuesto la experiencia de éxito de la vacunación escolar en Aragón, que ha sido muy bien valorada por profesionales sanitarios y educativos y, especialmente, por las familias ya que permite una mejor conciliación familiar.

La representante del Departamento de Educación ha destacado el papel de la escuela como un espacio clave y un entorno de confianza para los menores, que cuenta con cauces muy eficaces para implicar a las familias. Ha apostado por seguir construyendo una cultura de salud en colaboración entre los departamentos de Educación y Sanidad.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha subrayado la evolución positiva de las coberturas de vacunación en esta campaña 2025-2026, especialmente la de gripe en la población infantil, y ha reafirmado el compromiso con la prevención y la mejora continua de las estrategias de vacunación para proteger a los grupos más vulnerables.

MEJORAS INTRODUCIDAS

La campaña de vacunación se ha extendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Entre las novedades, se incluye el incremento del número de colegios en los que se ha ofrecido inmunización frente a la gripe, que han pasado de 29 en 2024 a 127 en 2025, así como un mayor número de jornadas de vacunación sin cita, algunas dirigidas solo a menores, y vacunación sin cita en centros de salud.

Otra novedad ha sido la ampliación del grupo diana infantil para la vacunación frente a la gripe, que ha pasado de los 6 meses hasta cumplir los 2 años en la temporada 2024-2025 a incluir a los menores de 6 meses hasta cumplir los 8 años.Por otra parte, Aragón ha sido una de las primeras comunidades autónomas en incorporar esta campaña la vacunación de adultos frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

Se ha dirigido a personas institucionalizadas mayores de 60 años y a personas adultas con condiciones de especial riesgo, alcanzando una cobertura de más del 70 %. La inmunización frente al VRS en lactantes se implantó ya en el año 2023.

Por lo que respecta a la vacunación frente a la gripe de las personas mayores, en los grupos de población de 80 años y más se ha alcanzado una cobertura del 72% y en de 60 a 79 años se ha llegado al 45,6%.

JORNADAS

La Jornada 'Vacunación en Aragón: Retos y oportunidades' ha consistido en varias mesas de debate, donde han estado presentes profesionales de diferentes ámbitos, que han aportado su visión sobre la vacunación en Aragón. En total, han participado más de 200 personas, en modalidad presencial y online.

La jornada ha sido inaugurada por la gerente del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Ana Castillo, y la gerente del IACS, Elena Gonzalvo. En la primera mesa, centrada en los principales retos y áreas de mejora, se ha debatido sobre las coberturas vacunales, el papel de los profesionales sanitarios en la recomendación y en la necesidad de reforzar la confianza de la población en las vacunas.

Con la moderación de la directora provincial de Sanidad de Zaragoza, Cristina Carcas, ha intervenido el periodista Adrián Matute, destacando que los medios de comunicación y los profesionales sanitarios se necesitan mutuamente para difundir los mensajes correctos y basados en la evidencia científica.

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, María Jesús Hernández, ha destacado la importancia del trabajo conjunto de Atención Primaria, Atención Hospitalaria, los servicios centrales del SALUD y la dirección general de Salud Pública.

El presidente de 'Dona Médula Aragón', Ignacio Torrubia, ha apuntado que los pacientes confían en las asociaciones y éstas pueden contribuir a mejorar la información y concienciación ciudadana y a difundir información veraz.

La directora de Enfermería de Atención Primaria del Sector de Teruel, Nuria Esteban, ha hecho mención a la sanidad en las áreas rurales y ha señalado el desafío que supone hacer accesible la vacunación superando las barreras no solo geográficas, sino también tecnológicas asociadas a la brecha digital de las personas mayores.

Por su parte, la enfermera en el centro penitenciario de Zuera, Rebeca Llopis, ha opinado que, a pesar de los retos de la vacunación a un sector de población especialmente vulnerable como es la población privada de libertad, la estancia en prisión supone una oportunidad de atención sanitaria y de vacunación que no se debe desaprovechar.

CASOS DE ÉXITO

La segunda mesa de la jornada ha tenido como objeto mostrar estrategias de éxito y ha sido moderada por la directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud, María Teresa Clares, que ha agradecido el compromiso de los profesionales de diferentes ámbitos con la vacunación.

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Zaragoza, Jesús Gonzalo Asensio, miembro del grupo de investigación que dirige el doctor Carlos Martín, ha expuesto los avances en el desarrollo de la nueva vacuna frente a la tuberculosis.

Por su parte, la enfermera del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sector Zaragoza III, Beatriz Acha, ha abordado la experiencia de vacunación de estudiantes en prácticas de los diferentes grados sanitarios. En la última campaña 2025-2026, se vacunaron casi 500 estudiantes de la gripe en este programa.

El pediatra del centro de salud de Barbastro, Santiago Conde, se ha referido a la experiencia de éxito que supone la creación de la Comisión de Vacunas en su sector, con profesionales de 15 centros de salud para dar soluciones concretas adaptadas a su contexto.

También ha mencionado el éxito de la inmunización de los lactantes frente al Virus Respiratorio Sincitial para protegerles de la bronquiolitis, con unas coberturas cercanas al 100 %.

El especialista en Obstetricia y Ginecología y director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, Daniel Orós, ha tratado sobre la vacunación en la mujer embarazada, que consigue proteger a la vez a la madre y al feto.

Ha informado de las altas coberturas, en torno al 80%, de vacunación de mujeres embarazadas frente a la tosferina, mientras que frente a la gripe se sitúa en el 50%.