Valle sitúa al hidrógeno como "una oportunidad estratégica para reforzar la industria y la competitividad"

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo ha podido viajar en uno de los coches propulsados por Hidrógeno. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón y presidenta de la Fundación Hidrógeno Aragón, Eva Valle, ha destacado este lunes las oportunidades industriales y económicas que abre el desarrollo del hidrógeno renovable para Aragón. El hidrógeno es "una oportunidad estratégica para reforzar la industria y la competitividad", ha afirmado Valle.

La Comunidad Autónoma parte con importantes ventajas por su capacidad de generación renovable, su tejido industrial y la experiencia tecnológica acumulada durante más de dos décadas.

Valle ha participado en la apertura de la II Semana del Hidrógeno de Aragón, que se desarrolla desde hoy en Mobility City de Zaragoza, y ha puesto el foco especialmente en el potencial de esta tecnología para transformar y descarbonizar sectores industriales en los que la electrificación directa resulta complicada o muy costosa, como la industria química, la producción de fertilizantes o la siderurgia.

La consejera ha reiterado que "Aragón tiene una oportunidad extraordinaria para situarse entre los territorios de referencia de la economía del hidrógeno. Tenemos energía renovable, industria, conocimiento y experiencia, y queremos convertir esas fortalezas en inversión, tecnología y empleo cualificado".

Además, ha defendido que la descarbonización de la economía debe avanzar de la mano de la competitividad industrial. El hidrógeno permite abordar procesos difíciles de electrificar y, al mismo tiempo, abre oportunidades para modernizar empresas, atraer nuevas inversiones y desarrollar tecnologías vinculadas a una cadena de valor que tiene capacidad de crecimiento en los próximos años.

Al respecto, Eva Valle ha insistido en que "descarbonizar nuestra industria no puede significar perder competitividad. El reto es precisamente el contrario: aprovechar la transición energética para modernizar nuestras empresas, atraer inversiones y hacer que Aragón sea industrialmente más fuerte".

En este camino, Valle ha destacado el papel desarrollado por la Fundación Hidrógeno Aragón, impulsada en 2003 por el Gobierno de Aragón junto con empresas y otras entidades y que, desde el Parque Tecnológico Walqa, trabaja en investigación, transferencia de conocimiento, desarrollo de prototipos, ensayos, formación y aplicación práctica de las nuevas tecnologías. Su trayectoria alcanza ya 109 proyectos y 758 entidades participantes.

PYMES ARAGONESAS

El objetivo del Ejecutivo aragonés pasa además por trasladar estas oportunidades al conjunto del tejido productivo. Junto a los grandes proyectos empresariales que se desarrollan en la Comunidad, "el Gobierno quiere favorecer la incorporación de las pymes aragonesas a esta nueva cadena de valor a través de la fabricación de componentes, la ingeniería, el desarrollo de soluciones tecnológicas y la prestación de servicios especializados" ha concluido la consejera de Economía.

La visita de Valle coincide con el inicio de la segunda edición de la Semana del Hidrógeno de Aragón, organizada por la Fundación Hidrógeno Aragón en colaboración con el Gobierno autonómico.

Más de 200 personas se han inscrito en esta iniciativa, que busca acercar esta tecnología a la sociedad y mostrar sus aplicaciones en la industria, la movilidad y la transición energética.

La primera jornada aborda las vertientes empresarial, industrial y tecnológica, con especial atención a la electrólisis, los nuevos materiales, la validación de tecnologías y la soberanía energética europea.

El programa incluye demostraciones prácticas, como una cocina doméstica de cuatro fuegos alimentada con hidrógeno, cedida por Bosch; un proceso desarrollado con Eboca para sustituir parcialmente el propano en el tueste de café, y un generador portátil de 2,5 kW basado en una pila de combustible.

El martes estará dedicado a la movilidad, el transporte y la logística, con vehículos de pila de combustible en Mobility City, entre ellos un Hyundai Nexo y dos Toyota Mirai.

El miércoles y el jueves tendrá lugar la sexta edición de RENMAD Hidrógeno, mientras que la semana concluirá el viernes con una jornada sobre talento y formación y la entrega de los VI Premios Fundación Hidrógeno Aragón, dirigidos a trabajos académicos relacionados con las tecnologías del hidrógeno y la transición energética.

Por otra parte, esta tarde se celebra el 48 Patronato de la FHA, del que cabe destacar la aprobación del Plan Director del Hidrógeno en Aragón. En esta su ya quinta edición, correspondiente al periodo 2026-2030, afronta el objetivo de orientar a toda la cadena de valor en el momento del despliegue real en los mercados del hidrógeno renovable.

También se presentará del proyecto Alkeymia, que conlleva la instalación de una planta de producción de hidrógeno y amoniaco verde en Caspe (Zaragoza). La consejera de Economía, Competitividad y Empleo ha podido viajar en uno de los coches propulsados por Hidrógeno.