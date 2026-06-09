Los valles de Hecho y Ansó advierten de que el nuevo Parque de Bomberos de Jaca les dejará "abandonados"

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Ven una "buena noticia" la nueva infraestructura, pero creen que no resuelve el aislamiento de los pueblos más alejados

ANSÓ (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

Los representantes municipales de la Jacetania occidental han considerado positiva la construcción del futuro Parque de Bomberos de Jaca, anunciada este martes por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), pero han advertido de que los municipios de los valles de Hecho y Ansó quedan "abandonados" si no hay ninguna infraestructura complementaria que dé cobertura de emergencias a esta zona.

Para los valles occidentales del Pirineo, "ningún anuncio" puede cambiar la realidad geográfica de los municipios más alejados: "Nos preocupa que se quiera cerrar el debate", han asegurado, insistiendo en que el nuevo parque es "una buena noticia", pero "no resuelve por sí solo la atención a los pueblos más alejados".

"Hay vecinos que seguirán estando a una distancia excesiva de los recursos permanentes de bomberos y eso también forma parte de la realidad de la Jacetania", han afirmado, subrayando que no quieren ser tratados "como ciudadanos de segunda" sólo por vivir en pueblos "más alejados y más pequeños". "Tenemos derecho a que se nos escuche y se nos responda", han remachado.

Los representantes municipales del Pirineo aragonés más occidental han recordado que las comunicaciones, la orografía y las distancias hacen que los tiempos de llegada a determinados núcleos de población continúen siendo muy superiores a los del entorno de Jaca y Sabiñánigo.

A ello han sumado que cuando se trata de emergencias, "cada minuto cuenta" y que "no se puede afirmar que el problema está resuelto mientras siga existiendo una diferencia tan importante en los tiempos de respuesta entre unas zonas y otras de la comarca".

Asimismo, han lamentado que el anuncio realizado por la DPH no incluya ninguna referencia a futuras bases operativas, subparques o refuerzos permanentes en la zona occidental de la Jacetania, lo que "evidencia que la institución considera cerrado el mapa de implantación del servicio".

"Respetamos la decisión adoptada y celebramos cualquier mejora para la seguridad de nuestros vecinos, pero no compartimos que se dé por finalizada una reivindicación histórica de la Jacetania occidental", han abundado, reconociendo que el nuevo parque jaqués "ayudará", pero sin eliminar las desigualdades territoriales que siguen existiendo.

Por ello, han reclamado que la Diputación mantenga abierta la planificación del servicio y estudie fórmulas que permitan acercar los recursos de emergencias a los municipios más alejados.

"El parque de Jaca no puede ser el punto final. Si el equipo de gobierno de la Diputación de Huesca considera que con esta actuación queda todo resuelto, los pueblos más alejados de la comarca corren el riesgo de seguir sintiéndose abandonados ante una emergencia", han concluido.