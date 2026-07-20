Vaquero advierte de la "virulencia y agresividad" de los incendios: "Las lenguas de fuego avanzaban a cámara rápida"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha alertado de la dificultad que entraña controlar incendios como el que ha arrasado 14.400 hectáreas en Orés (Zaragoza) por su "virulencia y agresividad", contando incluso con grandes recursos y operativos de extinción, "como el de la UME, ha destacado, que ha llevado el mayor despliegue de su historia en Aragón".

"Hay veces que toda la disposición de recursos sigue haciendo imposible el poder controlar el incendio", ha alertado. Vaquero ha subrayado que, en el segundo incendio más grave de la historia en la Comunidad, los operativos de extinción "han estado permanentemente poniendo su vida en peligro; a veces se han visto atrapados entre el fuego con un avance que veías los vídeos que parecían a cámara rápida por la rapidez de las lenguas de fuego que avanzaban".

En una entrevista este lunes en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha apuntado que esa agresividad de los recientes incendios se explica por los factores del viento, la ausencia de humedad y las altas temperaturas, además de la orografía propia de la Comunidad.

"Las temperaturas están siendo claves en Aragón; no es que tengamos olas de calor, es que desde finales de junio tenemos permanentemente unas temperaturas altísimas. Estamos hablando de que esta semana incluso se prevé que podamos alcanzar nuevamente los 44 grados", ha señalado.

A ello ha sumado el factor del viento, "a veces incluso girando a lo largo del día en todas las direcciones, sudeste, suroeste, norte, sur. Ha sido un continuo cambio que a veces ha hecho que donde tenías controlado el avance del incendio hayas tenido que ir a reforzar otra zona".

Y como tercer elemento sustancial ha reseñado que "nuestros montes no estén trabajados como lo estaban hace décadas. Y eso los convierte claramente en combustible".

REGRESO DE LOS VECINOS

Vaquero, que ha participado este lunes en una nueva reunión del CECOPI, ha subrayado por encima de todo la ausencia de daños personales y la gran coordinación mostrada por todos los operativos de diferentes administraciones.

De la reunión ha salido con un nuevo mensaje optimista por la "evolución favorable" del incendio a lo largo de la pasada noche tras darse por estabilizado en la tarde de este domingo. En las últimas horas, según ha detallado, los medios de extinción han avanzado en el control para evitar pequeñas reproducciones dentro de un perímetro que se mantiene estable, con los 78 kilómetros y 15.700 hectáreas afectadas, de las que han quedado arrasadas por las llamas 14.400, según confirmaron ya este domingo las imágenes de uno de los satélites Sentinel de Copernicus.

En ese sentido, Vaquero ha aludido a la necesidad de vigilar y controlar las islas de zonas sin quemar dentro del perímetro del incendio y sobre la desescalada y el regreso de los vecinos evacuados a sus municipios, ha explicado que dos drones de la UME y la Guardia Civil han inspeccionado esta pasada noche los municipios evacuados y que en las próximas horas confía en que pueda autorizarse el regreso de los vecinos.

"Pero es muy importante hacerlo con prudencia. Somos plenamente conscientes de que los vecinos quieren ir a sus pueblos, pero queremos que sea en total condiciones de seguridad", ha antepuesto la vicepresidenta aragonesa, que ha detallado las comprobaciones que los servicios operativos vienen realizando en las últimas horas para descartar daños de consideración en viviendas e infraestructuras.

Para una segunda fase "y con muchísima más tranquilidad" ha dejado el retorno a sus residencias de las personas mayores todavía desplazadas a otros centros de la Comunidad.